La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. I match contro l'Inter, il Verona e la Lazio ci diranno molto delle ambizioni della squadra bianconera in campionato, i tanti infortuni muscolari non agevolano la gestione della rosa da parte del tecnico, anche se a gennaio la società bianconera potrebbe regalargli due o tre acquisti per difesa e centrocampo. Si parla molto del possibile arrivo di un centrale di sinistra, oltre che di un terzino ed un centrocampista. I preferiti sono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini, Alejandro Grimaldo e Rodrigo De Paul.

Si lavora anche in previsione giugno, considerando non solo i tanti giocatori in scadenza a giugno ma anche quelli nel 2024. Fra questi ci sono Bonucci, Danilo e Szczesny, se i difensori dovrebbero essere confermati per la stagione 2023-2024 lo stesso non si può dire del portiere, che piace a diverse società inglesi. Ci sarebbe il Newcastle sul giocatore, che potrebbe offrire circa 20 milioni di euro. La Juventus starebbe valutando già il sostituto, fra i preferiti ci sarebbe Guglielmo Vicario, che si sta confermando in questo inizio di stagione nell'Empoli. Nel match contro l'Atalanta ha parato un rigore che però non ha evitato la sconfitta per 2 a 0. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 13-15 milioni di euro.

Il giocatore Vicario potrebbe approdare alla Juventus a giugno

La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro, sul classe 1996 ci sarebbero diverse società, su tutte Milan e Inter oltre alla Roma che starebbe lavorando al post Rui Patricio. Di recente Vicario ha ricevuto gli elogi anche da parte di uno dei riferimenti della storia della Juventus, Gianluigi Buffon. Vicario arriverebbe per giocarsi il posto con Perin, considerando la crescita dell'ex Genoa in questo inizio di stagione.

Si valutano anche altri nomi oltre Vicario, piace Carnesecchi, attualmente in prestito alla Cremonese ma il cartellino è di proprietà dell'Atalanta.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno, in particolar modo quelli in scadenza di contratto. Ci riferiamo ad Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questo il giocatore che potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera è il centrocampista francese, uno dei migliori in questo inizio di stagione.