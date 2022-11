L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato. La società nerazzurra, date le note vicende societarie, non può permettersi investimenti troppo onerosi e proprio per questo motivo i dirigenti hanno sempre un occhio di riguardo a quei giocatori che andranno in scadenza di contratto a giugno 2023 liberi di accordarsi a parametro zero. Tra questi c'è Adrien Rabiot, che tanto bene sta facendo nelle ultime settimane alla Juventus, con Massimiliano Allegri che preme per un rinnovo del suo contratto.

I nerazzurri non sono gli unici interessati al centrocampista francese.

Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi il Milan, che cerca un giocatore che sappia abbinare quantità e qualità: il classe 1995 risponde proprio a questi standard.

L'Inter pensa a Rabiot

Complice l'imminente scadenza del contratto di Roberto Gagliardini, l'Inter in futuro potrebbe ridisegnare il centrocampo. Al momento ci sono dei dubbi circa la permanenza di Kristjan Asllani, che potrebbe essere ceduto in prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità, da qui la necessità di inserire un innesto di quantità e qualità in mezzo al campo che possa portare in dote anche un buon numero di gol.

Per questo motivo gli occhi sarebbero finiti su Adrien Rabiot, che quest'anno sta dando un contributo importante alla Juventus, con ben tre gol realizzati in campionato, tra cui uno proprio all'Inter domenica, e due in Champions League.

Il suo rendimento è cresciuto esponenzialmente nelle ultime settimane e alla luce di ciò Massimiliano Allegri vorrebbe tenerlo ancora in rosa. Non sarà semplice, visto che il classe 1995 è in scadenza di contratto a giugno e le trattative per il rinnovo ancora non decollano.

Anche per l'Inter, che sarebbe pronta a mettere sul piatto tra i 5 e i 6 milioni di euro per i prossimi quattro anni, sarà durissima strappare un accordo, dato che il calciatore guadagna oltre 8 milioni l'anno e che in estate ne aveva richiesti 10 al Manchester per lasciare Torino.

Il tentativo del Milan

Anche il Milan sarebbe interessato ad Adrien Rabiot dato che rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero in vista della prossima stagione. Come per l'Inter, comunque, l'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio, visto che la società rossonera ha un tetto ingaggi da poco meno di 5 milioni di euro: l'unica eccezione sarà fatta probabilmente con Rafael Leao se il portoghese accetterà l'offerta da 6 milioni più bonus.

Maldini e Massara sono in agguato e osservano in ogni caso la vicenda Rabiot: un sondaggio con il suo entourage nelle prossime settimane non è da escludere.