La Juventus subirà una probabile rivoluzione dirigenziale e societaria in queste settimane a causa delle dimissioni del presidente Andrea Agnelli e del vicepresidente Pavel Nedved. Una notizia che ha sorpreso tutti, in particolar modo i tifosi bianconeri, preoccupati per il futuro societario. Nonostante questo la Juventus continua a lavorare nella gestione sportiva, con tante notizie che riguardano il mercato. A tal riguardo fra i nomi che piacciono per il settore avanzato ci sarebbe Nico William, punta spagnola dell'Atletico Bilbao attualmente impegnata nel mondiale in Qatar con la nazionale del commissario tecnico Luis Enrique.

Il ventenne è uno dei giovani più interessanti del calcio europeo, in questa stagione ha già segnato con l'Atletico Bilbao 4 gol fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. E' una punta a cui piace giocare sulla fascia, come sta dimostrando al mondiale. Il suo contratto scade a giugno 2024 e attualmente non si parla di un suo possibile prolungamento di contratto. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro, che secondo la stampa spagnola la società bianconera potrebbe pagare. La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Nico Williams come alternativa nel caso in cui non dovesse arrivare Niccolò Zaniolo. Il giocatore della Roma è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

L'eventuale arrivo dello spagnolo o dell'italiano sarebbe motivato dalla partenza a giugno di Angel Di Maria, che è in scadenza di contratto a giugno.

Possibile offerta per Nico Williams da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria presente sul contratto di Nico Williams da 50 milioni di euro.

Lo spagnolo è uno dei giovani più interessanti del calcio spagnolo, non è un caso che il commissario tecnico della nazionale Luis Enrique lo abbia convocato per il mondiale. In questa stagione ha segnato 4 gol e fornito 4 assist ai suoi compagni fino ad adesso. Il suo contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe agevolare una sua partenza, anche se l'Atletico Bilbao vorrebbe prolungare l'intesa contrattuale con il giocatore.

Nico Williams sostituirebbe Angel Di Maria e formerebbe con Vlahovic e Chiesa un settore avanzato giovane e di qualità. La Juventus però valuta sempre anche Niccolò Zaniolo, che come Nico Williams ha il contratto in scadenza a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per il mercato di gennaio anche per sostituire i possibili partenti di giugno Alex Sandro e Juan Cuadrado. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera spiccano quelli di Alvaro Odriozola e Alejandro Grimaldo, entrambi spagnoli, il primo arriverebbe in prestito, il secondo a prezzo vantaggioso essendo in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.