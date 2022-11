La Juventus è attesa da novembre e dicembre molto impegnativi per quanto riguarda il mercato. A gennaio potrebbero arrivare diversi rinforzi per la difesa, considerando che Alex Sandro e Cuadrado difficilmente saranno confermati nella stagione 2023-2024 perché in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe arrivare anche un centrale difensivo di sinistra, con Evan N'Dicka che sarebbe il preferito anche perché anche lui in scadenza di contratto a giugno. A proposito di giocatori a rischio partenza a parametro zero a fine stagione, spiccano anche i nomi di Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Samuel Iling Junior.

Per l'argentino potrebbe esserci il ritorno in Sudamerica per chiudere la sua carriera professionale da giocatore. La Juventus spera invece di confermare sia il francese che l'inglese, anche se nel primo caso bisognerà vedere le richieste d'ingaggio, considerando che ci sono società inglesi pronte a garantirgli di più rispetto ai 7 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera. Altro giocatore che ha mercato nel campionato inglese è Samuel Iling Junior, che ha dimostrato la sua utilità contro il Benfica e contro il Lecce realizzano degli assist decisivi ai suoi compagni. Il classe 2003 piace al Brighton e al Tottenham, la pausa mondiale potrebbe essere utile per la società bianconera per definire il suo prolungamento contrattuale.

La garanzia che vorrebbe avere il giocatore è quella di rimanere in prima squadra nella stagione 2023-2024.

Il giocatore Iling Junior dovrebbe prolungare il contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando al prolungamento di contratto di Samuel Iling Junior. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e c'è il rischio che possa lasciare la società bianconera a parametro zero.

La volontà della Juve è quella di confermare il giocatore, quest'ultimo avrebbe chiesto però come garanzia la conferma in prima squadra. La Juventus è pronta a dare fiducia al giocatore, anche perché sia in Champions League che in campionato ha dimostrato la sua utilità nella squadra bianconera.

Iling Junior è arrivato dal Chelsea nel 2020

Iling Junior è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea prima di approdare a parametro zero nella società bianconera nel 2020, giocando una stagione in Primavera per poi essere promosso nella Juventus under 23. In questa stagione ha iniziato nella seconda squadra bianconera prima della promozione in prima squadra, inizialmente per i tanti infortuni ma è probabile che faccia parte della rosa bianconera anche nella seconda parte della stagione. Come lui anche Matias Soulé, cresciuto anche lui in Primavera e nell'under 23 e diventato oramai uno dei giovani della prima squadra bianconera.