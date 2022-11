La Juventus è attesa da un gennaio piuttosto impegnativo per quanto riguarda il Calciomercato di riparazione.

Relativamente alle possibili trattative in uscita, fra i vari giocatori che potrebbero partire a titolo definitivo in caso di offerte ci sarebbe anche Weston McKennie, il centrocampista americano in questo inizio di stagione ha deluso le aspettative, anche se prima dell'infortunio aveva segnato un gol in Champions League contro il Benfica e uno in campionato contro l'Empoli.

Sull'americano ci sarebbe un interesse da parte del Tottenham, che vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo nel mercato di gennaio.

Il centrocampista McKennie potrebbe trasferirsi al Tottenham a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Weston McKennie. Il centrocampista americano piacerebbe al Tottenham: in particolare il tecnico Antonio Conte gradirebbe il giocatore soprattutto per la sua bravura negli inserimenti in area avversaria.

La sua quotazione potrebbe anche crescere dopo il mondiale che sta per disputare con gli Stati Uniti.

In caso di un'offerta da parte del club londinese la società bianconera, che lo valuta almeno 20 milioni di euro, potrebbe sedersi al tavolo delle trattative. Una somma del genere peraltro potrebbe essere poi utilizzata per rinforzare ulteriormente il centrocampo o eventualmente la difesa.

Riguardo proprio al reparto difensivo la società bianconera potrebbe decidere a gennaio di acquistare un terzino come Alvaro Odriozola del Real Madrid e un centrale come Evan N'Dicka: quest'ultimo è in scadenza a giugno con l'Eintracht Francoforte, un suo eventuale arrivo anticipato a gennaio avrebbe un costo di almeno 7 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sui giocatori in scadenza

La Juventus potrebbe perdere diversi giocatori a parametro zero a fine giugno 2023. Ai vari Alex Sandro e Juan Cuadrado potrebbero aggiungersi anche Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Il centrocampista francese però sarebbe considerato importante dalla società bianconera, che quindi potrebbe offrirgli un prolungamento di contratto, magari alle stesse condizioni economiche attuali.

Da valutare è anche il futuro professionale del giovane laterale Samuel Iling Junior, la pausa mondiale potrebbe essere utilizzata proprio per far sottoscrivere una nuova intesa contrattuale al centrocampista inglese classe 2003.