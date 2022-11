La Juventus pensa al dopo Juan Cuadrado. Complice il contratto in scadenza nel 2023 e la volontà di non rinnovarlo, il club bianconero sta sondando diversi profili anche per la finestra invernale, così da trovare il sostituto del colombiano.

Juve, tutte le idee per il dopo Cuadrado

Detto di Karsdorp che resta uno degli obiettivi di gennaio per la Juventus, la dirigenza binconera starebbe sondando anche altri profili che possano essere delle valide alternative e rendere completo e competitivo l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

Tra i nomi sul taccuino della dirigenza della Vecchia Signora ci sarebbe anche quello di Thomas Meunier, esterno francese in forza al Borussia Dortmund che già in passato era stato accostato ai colori bianconeri.

L'ex Paris Saint Germain potrebbe lasciare la Germania per provare una nuova esperienza europea e i bianconeri potrebbero approfittare di tale situazione per intavolare una trattativa con il club tedesco già a gennaio. La concorrenza però è tanta, con diversi top club europei sulle tracce di Meunier. Infatti, ci sarebbe l'interesse del Manchester United e soprattutto del Barcellona a caccia di un esterno di grande esperienza e caratura internazionale per sostituire Bellerin, possibile partente in casa blaugrana.

Oltre Meunier, la Vecchia Signora valuta anche dei giovani profili come Emil Holm, esterno svedese dello Spezia e una delle piacevoli sorprese di questa prima parte del campionato italiano.

Il club ligure che si sta giocando la salvezza non ha intenzione di cedere i suoi gioielli e solo di fronte ad offerte irrinunciabili potrebbe decidere di intavolare una trattativa per l'eventuale cessione del classe 2000.

Juve, i giocatori monitorati al Mondiale: da Gvardiol a Rafa Silva

La Juventus guarda con molto interesse al Mondiale che si sta svolgendo in Qatar.

Infatti, sono coinvolti alcuni calciatori che interesserebbero al club bianconero.

Il primo è sicuramente Josko Gvardiol, vero sogno per la retroguardia nella prossima sessione estiva di mercato. Il centrale del Salisburgo ha una valutazione attorno ai 40 milioni di euro e con delle ottime prestazioni al Mondiale con la sua Croazia, la valutazione potrebbe salire come la concorrenza dei top club europei.

Per il reparto offensivo, la Vecchia Signora guarda in casa Portogallo con il nome di Rafa Silva che resta in orbita bianconera. Il gioiello del Benfica è nel mirino anche della Lazio di Maurizio Sarri che lo vorrebbe per completare il reparto offensivo. Più complicate le piste che portano a Saka, ormai perno dell'Arsenal di Arteta, e Niko Williams dell'Atletico Bilbao nel mirino dei top club spagnoli.