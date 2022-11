Mentre i mondiali in Qatar si apprestano ad entrare nel vivo, le società italiane possono cominciare a pensare a quello che accadrà a partire dal gennaio del 2023. Dalla ripresa del campionato alla pianificazione delle prossime sessioni di mercato (gennaio e giugno 2023) non mancano gli spunti per i dirigenti.

In particolare, la Juventus starebbe pensando ad un rinforzo in difesa. Il direttore sportivo Cherubini per la prossima stagione potrebbe provare ad intavolare una trattativa con il Salisburgo per Strahinja Pavlovic, attualmente impegnato con la Serbia ai mondiali e prossimo avversario della Roma in Europa League.

Occhi sul mondiale: si pensa al serbo Pavlovic per giugno

Un mancino nel reparto arretrato di Allegri. Non si tratta di un terzino, bensì di un centrale di difesa che sappia adattarsi anche al 3-5-2 schierato dal tecnico bianconero nelle ultime gare di quest'anno prima della sosta per i mondiali.

In quest'ottica, l'obiettivo di mercato per la prossima stagione sarebbe il classe 2001 Pavlovic. Cresciuto nelle giovanili del Partizan Belgrado, si è poi affacciato nel calcio che conta con Monaco, Basilea e Salisburgo, senza dimenticare le convocazioni in nazionale tra under e selezione maggiore. Attualmente impegnato al mondiale in Qatar, sul difensore serbo ci sarebbero diverse società.

Tra queste ci sarebbe la Juventus.

Il cartellino del gioiellino del Salisburgo avrebbe un valore di circa 20 milioni di euro. Tuttavia, se dovesse mettersi ulteriormente in mostra al campionato del mondo, il costo del cartellino potrebbe ulteriormente lievitare.

Linea green Juventus: si punta a ringiovanire la difesa

Il presunto interesse della Juventus per Pavlovic sarebbe l'ennesima conferma della volontà del club di svecchiare la rosa.

L'età media della retroguardia a disposizione di Allegri si è già abbassata con gli innesti di Bremer e Gatti, e in futuro potrebbe fare a meno di giocatori come Alex Sandro (classe 1991) che dovrebbe andar via a parametro zero nella prossima estate. Tra le alternative a Pavlovic ci sarebbero Kiwior dello Spezia e Igor della Fiorentina.

A gennaio, invece, la Juventus potrebbe intervenire sul mercato per acquisire un nuovo esterno di difesa. Sarebbero in lizza il giovane Fresneda del Valladolid e Odriozola del Real Madrid. Inoltre, non si esclude che possa essere richiamato alla base Cambiaso, ora in prestito a Bologna.

Un'occasione potrebbe arrivare dalla Roma. L'olandese Karsdorp è sempre più ai margini della rosa dopo le esternazioni del tecnico Josè Mourinho. Per questo motivo, in casa Juventus potrebbero pensare a lui per la finestra invernale del Calciomercato.