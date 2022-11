Prime mosse di mercato da parte della Juventus che inizia a muoversi sul fronte mercato invernale. La dirigenza bianconera starebbe pianificando le possibili cessioni e acquisti da effettuare a gennaio per ritornare in lotta per lo Scudetto e ritagliarsi uno spazio da protagonista in Europa League.

Juve: possibile cessione per Mckennie a gennaio, Kean può restare

In ottica cessioni, uno dei calciatori che potrebbe lasciare Torino già a gennaio è sicuramente Weston Mckennie. Il centrocampista americano è uno dei calciatori presenti in rosa con un buon mercato e con tanti estimatori all'estero.

Con un'offerta attorno ai 30 milioni di euro, la sua avventura con la maglia della Vecchia Signora potrebbe terminare. Tra le possibili pretendenti ci sarebbe il Borussia Dortmund che già in estate aveva provato un interesse per l'ex Schalke 04.

Chi invece dovrebbe continuare la sua esperienza in bianconero almeno fino al termine della stagione è Moise Kean che complice i diversi infortuni di Vlahovic e Di Maria si è ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni di Allegri. Il tecnico bianconero potrebbe puntarci anche nella seconda parte di stagione, soprattutto in Europa League.

Infine, restano da definire le posizioni di alcuni giovani. Kajo Jorge dovrebbe partire in prestito con il Flamengo molto interessato, mentre Fagioli e Miretti dovrebbero restare a Torino fino alla fine del campionato nonostante l'interesse di alcune squadre di Serie A come Sassuolo, Sampdoria e Cremonese.

Juve, idea Zaha per l'estate

Oltre alle possibili mosse di mercato invernale, la Juventus sta già pensando ai possibili colpi per quello estivo con l'obiettivo di ritornare ai vertici.

Tutto gira attorno alla conferma di Angel Di Maria che potrebbe lasciare al termine della stagione. Per questo, il club bianconero starebbe sondando diverse alternative e tra queste ci sarebbe anche Wilfried Zaha, calciatore ivoriano che ormai si è consolidato nel campionato inglese con la maglia del Crystal Palace.

La sua avventura col Palace però potrebbe terminare a fine stagione in quanto l'esterno classe 92 non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto che scade nel 2023. Per questo, la Juventus sta osservando con grande interesse la situazione per un calciatore che diventerebbe una grande opportunità a parametro zero in estate.

I bianconeri devono però battere la concorrenza di alcune big europee come Milan ed Arsenal molto interessate all'ex United.

Altro calciatore che potrebbe cambiare maglia è Eden Hazard, che ha un ruolo non da protagonista nel Real di Ancelotti. L'esterno belga potrebbe rilanciarsi in un'altra realtà europea in estate con la Juventus che resta alla finestra.