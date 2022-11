L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, così da poter continuare ad essere protagonista in Italia ma anche in Champions League.

Inter, idea Pedro per l'attacco

Le numerosi voci di mercato su Lautaro e il possibile addio di Dzeko e Correa al termine della stagione starebbero inducendo la società nerazzurra a monitorare diversi profili per l'attacco in caso di rivoluzione in estate. Sono tanti i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta e tra questi ci sarebbe anche quello di Pedro, attaccante brasiliano rinato durante la sua esperienza con la maglia del Flamengo.

Dopo una parentesi europea non fortunata (anche con la maglia della Fiorentina), il giovane bomber brasiliano è ripartito dal Brasile dove ha tenuto grandissimi risultati con la maglia del Flamengo conquistando la Copa Libertadores assieme all'ex nerazzurro Gabigol. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e il classe 97 sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei tra cui l'Inter. Secondo gli ultimi rumor di mercato, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante verdeoro.

Oltre Pedro, l'Inter continua a seguire altri profili come Okafor del Salisburgo e Beto dell'Udinese.

Inter, possibile interesse del Tottenham per Dumfries

Denzel Dumfries è uno dei calciatori maggiormente richiesti in queste ultime sessioni di Calciomercato. L'ottimo campionato dell'olandese ha attirato diversi top club europei, in particolare della Premier League che vorrebbero intavolare una trattativa con l'Inter già a gennaio.

Secondo le ultime notizie di mercato, sulle tracce dell'ex Psv ci sarebbe il Tottenham di Antonio Conte che già dopo il Mondiale potrebbe decidere di affondare il colpo. Il club nerazzurro non fa sconti e chiede almeno 50 milioni di euro per intavolare una trattativa per l'esterno olandese. Per abbassare le pretese economiche, gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Emerson Royal come parziale contropartita tecnica.

Un'offerta che difficilmente l'Inter potrebbe accettare soprattutto a gennaio. In estate, potrebbe invece scatenarsi una vera e propria asta per l'esterno olandese. Infatti, oltre al Tottenham anche il Chelsea continua a tenere sotto osservazioni Dumfries che potrebbe essere sacrificato in estate per reinvestire il denaro sul fronte acquisti e completare l'organico a disposizione di Inzaghi.