In questa prima parte di stagione, i giocatori infortunati della Juventus hanno saltato 122 partite, questo è il dato rivelato dalla Gazzetta dello Sport che si è concentrata proprio sulla questione relativa agli stop accusati dai giocatori bianconeri. In casa juventina ci sono stati ben 17 problemi muscolari che hanno causato l'assenza di calciatori importanti. A questo vanno aggiunti gli infortuni traumatici. Fino ad ora Paul Pogba ha saltato 19 partite, stesso numero di assenze le hanno collezionate Kaio Jorge e Marley Akè. Dopo di loro c'è Federico Chiesa che fino ad ora ha perso 17 match.

Al quarto posto di questa classifica c'è Angel Di Maria che ha saltato 9 partite. Dopo di lui ci sono Mattia De Sciglio (8 assenze) e Wojciech Szczesny (6 assenze). A pari merito, invece, ci sono Adrien Rabiot, Gleison Bremer e Leandro Paredes che hanno perso 4 partite. Fanalini di coda sono Manuel Locatelli (3 assenze) e Bonucci, McKennie, Iling-Junior, Kean e Alex Sandro che hanno saltato 2 match. Tutte queste assenze portano a un totale di 122 partite perse dai giocatori per infortuni. Adesso la Juventus vuole invertire la rotta e durante la pausa Giovanni Andreini collaborerà con maggiore frequenza con lo staff juventino per cercare di fare una preparazione volta a risolvere il problema infortuni.

La pausa per risolvere la questione infortuni

La Juventus, in questa prima parte di stagione, non ha mai avuto la sua rosa al completo. I bianconeri hanno accusato diversi infortuni muscolari che hanno inevitabilmente condizionato il rendimento della squadra. La Juventus e Massimiliano Allegri da alcune settimane stanno analizzando la questione per cercare di risolverla definitivamente.

In questo senso la pausa per il mondiale potrà consentire a Giovanni Andreini di entrare in azione in collaborazione con lo staff bianconero. La figura dell'ex preparatore di Donadoni sarà più che altro un trait d'union tra staff tecnico e medico. Andreini non avrà un ruolo di campo ma più che altro manageriale.

Il programma durante la sosta

Dopo la gara contro la Lazio, la Juventus non avrà a disposizione i giocatori che saranno impegnati al mondiale. Massimiliano Allegri ha spiegato che la squadra si allenerà fino al 18 novembre. Dopodiché ci sarà un piccolo periodo di vacanza fino al 6 dicembre: "Ci fermeremo poi fino al 6 quando ripartiremo tutti". Dal 6 fino al 22 dicembre la Juventus si allenerà probabilmente alla Continassa e per mantenere i giocatori in forma verranno organizzate delle amichevoli. Dal 22 dicembre la Juventus avrà un altro breve periodo di ferie per celebrare il Natale. Dopo le festività natalizie, i bianconeri si ritroveranno al JTC per inziare la preparazione verso la ripresa del campionato e ci saranno anche i giocatori reduci dal mondiale.