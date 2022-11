La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per il mercato invernale ma anche per quello estivo, con l'obiettivo di completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri e ritornare ai massimi livelli in Italia ed Europa.

Juve, idea Nuno Tavares per la fascia mancina

Uno degli snodi cruciali per le prossime sessioni di mercato è rappresentato dal sostituto di Alex Sandro che in estate dovrebbe terminare la sua avventura in bianconero. Sono tanti i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini: da Grimaldo a Benebaini, ma nelle ultime ore si sarebbe sondato anche il terreno per Nuno Tavares, talentuoso esterno portoghese di proprietà dell'Arsenal che in questa stagione sta recitando un ruolo da protagonista nel nuovo Marsiglia di Tudor.

Il riscatto del classe 2002 da parte dell'OM sembrerebbe complicato vista la richiesta dei Gunners che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. In caso di ritorno in Inghilterra, la Juventus potrebbe decidere di virare su questo calciatore e far recapitare un'offerta importante al club inglese per accaparrarsene le prestazioni.

Juve, Mckennie potrebbe partire a gennaio

Oltre ad eventuali acquisti, la Juventus sta pensando anche alle possibili cessioni da effettuare per poi reinvestire il denaro sul fronte acquisti.

Chi può lasciare Torino già nella finestra invernale di mercato è sicuramente Weston Mckennie. La valutazione del centrocampista americano si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di mercato, oltre a qualche club tedesco ci sarebbe un interesse della Lazio di Maurizio Sarri a caccia di un centrocampista di grande fisicità da poter alternare a Vecino.

I biancocelesti potrebbero decidere di proporre uno scambio con Luis Alberto che non è mai entrato completamente negli schemi tattici di Sarri. Il Mago è uno degli obiettivi di mercato della Juventus che in caso di qualche cessione importante, potrebbe virare sull'ex Siviglia per completare la mediana a disposizione di Allegri.

A differenza di Mckennie, ci sono altri calciatori che si sono meritati la riconferma. Oltre Rabiot che è ormai un punto fermo della mediana, anche Federico Gatti dovrebbe restare fino al termine della stagione. Il giovane difensore italiano si è guadagnato uno spazio importante nelle rotazioni di Allegri ed il suo minutaggio potrebbe aumentare anche nelle competizioni europee vista la partecipazione in Europa League.

Il discorso si estende anche nei confronti di Moise Kean che potrebbe esser un'ottima alternativa in attacco nei match europei.