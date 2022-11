La Juventus, nel mercato di gennaio, non dovrebbe fare grandi operazioni di mercato. Ma la dirigenza juventina potrebbe cercare di rinforzare il reparto arretrato. Infatti, con il cambio di modulo la Juventus potrebbe aver bisogno di terzini di grande spinta. I bianconeri starebbero valutando diversi profili e il nome in cima alla lista darebbe quello di Malo Gusto. Il giocatore classe 2003 sarebbe, però, molto ambito e su di lui ci sarebbe l'interesse di molti grandi club europei. Inoltre, il Lione per cedere Malo Gusto vorrebbe circa 15 milioni.

Adesso resta da capire come si muoverà la Juventus e se davvero tenterà l'assalto al terzino classe 2003.

La Juventus potrebbe fare qualche acquisto in difesa

La sensazione è che la Juventus nel mercato di gennaio non farà grandi acquisti di mercato. Infatti, i bianconeri dovrebbero solo puntellare la loro rosa e l'unico reparto dove potrebbero esserci degli interventi è la difesa. Con il cambio di modulo Alex Sandro e Danilo sono passati a fare i difensori centrali nella retroguardia a tre perciò le fasce bianconere sono più sguarnite. Per questo motivo, la Juventus potrebbe cercare alcuni giocatori in grado di agire a tutta fascia. Le soluzioni sarebbero diverse: fare un investimento importante oppure riportare a Torino un giocatore che attualmente è in prestito.

Se la Juventus optasse per questa ultima opzione l'indiziato numero uno per tornare alla base sarebbe Andrea Cambiaso. Ma la dirigenza sta monitorando anche piste alternative. Infatti, ci sono alcuni nomi al vaglio come per esempio Malo Gusto e Emil Holm. Per il primo, però, ci sarebbe da vincere la concorrenza di Real Madrid, Chelsea e Manchester United.

Inoltre, il Lione è una bottega molto cara e per cedere il suo giocatore vorrebbe circa 15 milioni. Adesso, resta da capire se queste grandi squadre faranno dei passi avanti per arrivare a Malo Gusto oppure se si aspetterà l'estate.

Rugani in uscita

La Juventus, nella sessione di mercato di gennaio, potrebbe fare qualche acquisto in difesa ma non sono da escludere partenze.

Uno dei calciatori in uscita sarebbe Daniele Rugani di cui si parla anche come pedina di scambio: il numero 24 bianconero era già in partenza in estate ma poi non se n'è fatto nulla. Adesso Rugani rischia davvero di fare le valigie anche perché nelle gerarchie difensive della Juventus è uno degli ultimi. Infatti, i titolarissimi sono Danilo, Leonardo Bonucci, Gleison Bremer e Alex Sandro e subito dopo di loro c'è Federico Gatti. Quest'ultimo, ultimamente, ha giocato anche partite importanti mentre Rugani non è quasi mai sceso in campo. Per questo motivo, il numero 24 bianconero potrebbe partire già nel mercato di gennaio.