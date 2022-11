Il popolo juventino nelle ultime ore ha affollato il web con messaggi favorevoli nei confronti di Alvaro Morata, ex attaccante bianconero che ieri ha segnato un gol di grande qualità contro la Germania. Allo stesso tempo, alcuni supporter della Juventus, hanno evidenziato il momento complicato che sta passando Dusan Vlahovic con la Serbia, confrontando il classe 2000 proprio ad Alvaro Morata.

Morata segna ancora con la Spagna, i tifosi della Juventus lo rimpiangono: "Attaccante sottovaluto, gioca sempre ad alti livelli"

Il mondiale che si sta giocando in Qatar sta confermando nel bene e nel male quella che sembrerebbe essere la condizione di alcuni dei protagonisti che partecipano alla kermesse calcistica internazionale più famosa della storia.

Uno di quelli che sta catturando maggiormente l'attenzione è Alvaro Morata, centravanti spagnolo che nella serata di ieri ha segnato un gol di pregevole fattura contro la Germania, salendo a quota due nel bottino personale dei gol realizzati in questo torneo. L'attaccante iberico, vista la qualità espressa nelle gare giocate finora con le "Furie Rosse", ha dunque fatto nascere il rimpianto in alcuni tifosi della Juventus, che si sono riversati sui social per testimoniare la loro nostalgia nei confronti di Morata. Sul web dunque si leggono messaggi come: "Che attaccante sottovalutato è stato in carriera Morata comunque. Gente molto ma molto più scarsa di lui ha avuto l’opportunità di fare il titolare in club forti" oppure: "Morata è uno che qui vedo spesso deriso.

Non è un fuoriclasse ma ci sarà un motivo se gioca sempre a certi livelli ed è in una nazionale fortissima" e ancora: "Il ricordo più bello che ho di Morata è il gol del pareggio nella partita contro il Real Madrid che ci portò in finale a Berlino con Repice in telecronaca. Ad Alvaro vorrò sempre bene".

Vlahovic ancora in panchina con la Serbia, i tifosi della Juventus: "Morata è nettamente più forte"

Se da una parte c'è un calciatore che brilla con la propria nazionale come Morata, dall'altra c'è chi come Dusan Vlahovic sta trovando difficoltà ad essere persino titolare con la Serbia. Il centravanti della Juventus classe 2000 nella partita di oggi con il Camerun non è sceso in campo neanche per un minuto, facendo scattare l'allarme dei tifosi bianconeri.

Il CT Stojkovic in conferenza stampa ha dunque detto dell'attaccante juventino: "Dusan non è al meglio, non sta benissimo. Mi serviva gente fresca. Non è ancora pronto per giocare a questo livello, è un motivo di preoccupazione per noi". Nonostante le parole dell'allenatore serbo, alcuni tifosi della Juventus hanno palesato sul web il loro dissenso nei confronti di Vlahovic, mettendolo poi a confronto con il succitato Morata. Sui social si leggono infatti messaggi come: "Morata lo abbiamo visto da noi 4 stagioni, anche basta. Ma resta nettamente più forte di Vlahovic", oppure: "Verità scomoda: quel gol da centravanti vero segnato da Morata, Vlahovic se lo mangia almeno due volte ogni partita alla Juve".