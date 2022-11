La Juventus è attesa da un 2023 importante, anche in considerazione del fatto che in tale anno ricorrono i 100 anni di proprietà del club da parte della famiglia Agnelli: per questo potrebbero arrivare acquisti importanti nei vari reparti.

Riguardo al mercato in uscita, a fine stagione andrà in scadenza di contratto Juan Cuadrado, che al momento pare lontano dal rinnovo. Circolano diversi nomi come sostituti del colombiano, da Odriozola a Kardorsp, da Frimpong a Holm, da Maehle fino a Singo. A questi bisogna aggiungere anche Thierry Rendall Correia, terzino portoghese del Valencia, che in questa stagione sta giocando titolare nella squadra di Rino Gattuso.

Il classe '99 lusitano può essere schierato anche come terzino sinistro, ma il suo ruolo preferito rimane quello sulla fascia destra. Il laterale è assistito dall'agente sportivo Jorge Mendes, che ha un ottimo rapporto professionale con la società bianconera dopo la trattativa di mercato che ha riguardato Cristiano Ronaldo. La valutazione di mercato di Correia è di circa 20 milioni di euro e potrebbe incrementare a giugno.

Possibile offerta per Thierry Rendall Correia da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Thierry Rendall Correia, terzino portoghese del Valencia titolare in questa stagione con 14 match disputati finora con la squadra spagnola.

Il giocatore è seguito dall'agente sportivo Jorge Mendes e con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare il Valencia. In passato ha giocato in tutte le rappresentative giovanili del Portogallo fino all'under 21. Cresciuto nello Sporting Lisbona, si è trasferito al Valencia nel 2019 per circa 12 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi per la difesa. A gennaio potrebbe arrivare Evan N'Dicka come centrale, per quanto riguarda invece il ruolo di terzino sinistro, oltre a Bensebaini piacerebbe anche Grimaldo. L'arrivo di uno fra l'algerino e lo spagnolo potrebbe concretizzarsi a gennaio solo in caso di cessione invernale di Alex Sandro.

Pare difficile però che il laterale brasiliano lasci la società bianconera aa inizio 2023: essendo in scadenza di contratto a giugno le società eventualmente interessate a lui, infatti, potrebbero preferire attendere altri sei mesi e poi ingaggiarlo a titolo gratuito.