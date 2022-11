La prestazione poco convincente di Dusan Vlahovic di ieri, 24 novembre, con la Serbia, ha scatenato una serie di commenti sul web dei tifosi della Juventus, che preoccupati per lo status del calciatore, si sono riversati sui social per domandarsi cosa stia effettivamente succedendo al bomber classe 2000.

Le ultime settimane di Dusan Vlahovic hanno mostrato come il calciatore stia passando un momento complicato: prima del mondiale, l'attaccante della Juventus ha saltato diverse partite per un problema di pubalgia, tanto è vero che al suo posto ha giocato titolare fisso un ritrovato Moise Kean.

Con l'avvento della kermesse internazionale in Qatar, il classe 2000 si è fatto trovare pronto per essere convocato con la sua Serbia ma l'esordio con il Brasile [VIDEO] ha confermato sotto diversi aspetti il momento no che sta attraversando il giocatore. Stojkovic, che almeno per la prima ora di gioco gli ha preferito Mitrovic, lo ha poi messo in campo, ottenendo da lui risultati non eccezionali.

Il tecnico della Serbia, in conferenza stampa, ha comunque cercato di difendere il ragazzo e i suoi compagni per la sconfitta piuttosto netta incassata per 2 a 0 dal Brasile di Neymar: "Bisogna anche considerare i tre giocatori convalescenti che non erano al top, ovvero Vlahovic, Mitrovic e Kostic.

Comunque il Brasile ha vinto meritatamente, hanno dominato nel secondo tempo. Mi dispiace non aver avuto tutti al top, non è una questione tattica, abbiamo pochi giorni per recuperare e per preparare le partite decisive. Speriamo di poter contare su Kostic".

Vlahovic non va, i tifosi della Juventus sul web sono preoccupati

La prestazione non convincente di Dusan Vlahovic con la Serbia, seppur condensata in una sola mezz'ora di gioco, ha fatto scattare il campanello d'allarme a diversi tifosi della Juventus, che in memoria delle ultime partite giocate con la compagine bianconera dal classe 2000, si sono riversati sui social per testimoniare la loro ansia.

Sul web infatti, si leggono messaggi come: "Comunque questo Vlahovic a gennaio farebbe la panchina a Kean" oppure "Siamo sicuri che il rendimento di Vlahovic in campionato sia colpa di Allegri?" e ancora: "Vlahovic da svendere al peggior offerente al primo di gennaio e prima di mezzogiorno". C'è infine, chi con preoccupazione, si domanda cosa ci sia dietro a questo momento complicato del calciatore: "Io vorrei tanto sapere cosa sta succedendo a Vlahovic e non mi venite a dire che è (solo) per la pubalgia perché non ci crede più nessuno". Insomma, un'ansia generale dei tifosi della Juventus che forse potrà trovare una risposta nelle prossime partite che Vlahovic giocherà con la Serbia.