La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo per quanto riguarda i rinforzi. L'esigenza di rinforzare le fasce difensive, in particolar modo si lavora a giocatori duttili che possano giocare non solo terzini ma anche centrocampisti di fascia ideali per il 3-5-2. Diversi i nomi seguiti dalla società bianconera, da Maehle a Singo, fino ad arrivare a Odriozola o Grimaldo. Ci sono da valutare però anche le cessioni, sia quelle in prestito che a titolo definitivo. La Juventus potrebbe lasciar partire Kaio Jorge e Matias Soule fino a giugno, potrebbe invece decidere di vendere il cartellino di Weston McKennie.

Il centrocampista americano ha disputato una prima parte di stagione deludente, con la crescita di Fagioli e Miretti e il rientro di Pogba potrebbe essere uno dei giocatori ceduti nel mercato di gennaio. D'altronde non mancano società che valutano il suo acquisto, in particolar modo il Tottenham con Conte che ne è grande estimatore. L'americano sarebbe ideale per il 3-5-2 del tecnico pugliese in quanto bravo negli inserimenti. Con un'offerta da circa 30 milioni di euro la società bianconera è pronta a lasciarlo partire. Una partenza che agevolerebbe rinforzi importanti nel Calciomercato estivo. McKennie è impegnato al mondiale in Qatar con gli Stati Uniti, ha disputato il primo match con una sostituzione nel secondo tempo.

Il giocatore McKennie potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Basti pensare all'ex Cremonese, che ha segnato il gol decisivo in campionato contro il Lecce e ha contribuito alla vittoria contro l'Inter segnando il gol del 2 a 0. McKennie potrebbe essere il primo partente della Juventus nel 2023. A giugno potrebbero lasciare la società bianconera anche Adrien Rabiot e Leandro Paredes.

Il possibile mercato della Juventus

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Per quanto riguarda l'argentino potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain. Questo significa tre possibili partenze nel settore di centrocampo, si valutano però i ritorni di Rovella e Ranocchia oltre ad un acquisto importante. Piace Sergej Milinkovic-Savic, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione.