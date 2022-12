Daniele Adani, ex calciatore e ora commentatore e opinionista per la Rai, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del Mondiale in Qatar ma anche dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. In particolare Adani ha punzecchiato nuovamente il tecnico toscano, affermando di non condividere la sua visione di calcio.

Lele Adani critica Allegri: 'Non si è evoluto e non ha capito che il calcio moderno deve regalare emozioni a chi lo guarda'

Daniele Adani si è più volte fatto notare per aver criticato Massimiliano Allegri per il gioco poco propositivo espresso dalla sua Juventus.

L'ex calciatore ed ora cronista per la Rai, si è ora ripetuto, pungendo il tecnico toscano con queste parole: "Non ce l’ho con Allegri. Per due volte ho interagito con lui, per due volte si è tolto l’auricolare e se n’è andato. Non si è evoluto. Lo farà, ne sono certo. Per ora, non mi piace come gioca e non mi piace come parla. Corto muso. Allegri non ha capito che il calcio contemporaneo deve dare emozioni".

Adani nell'intervista, ha poi parlato del Mondiale di cui è stato protagonista grazie alle telecronache fatte come seconda voce sui canali Rai, confessando di aver saputo sin dal principio dell'avventura in Qatar che non avrebbe commentato la finale, assegnata in partenza al duo Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Proprio sul match che vedrà Argentina e Francia affrontarsi domani pomeriggio alle ore 16.00 italiane, Adani ha espresso il suo giudizio, asserendo come la compagine transalpina sia leggermente favorita nei confronti dell'Albiceleste.

Adani saluta i mondiali

Intanto Daniele Adani ha anche salutato i mondiali di calcio, facendo l'ultima telecronaca di questo torneo per la Rai.

Alle ore 16 di questo sabato infatti, è andata in onda Croazia-Marocco, gara valida per il terzo posto e vinta dai ragazzi di Dalic per il risultato di 2-1.

In questa occasione dunque, Adani ha voluto salutare in diretta il pubblico e ringraziare la Rai e il suo compagno di cronache, Stefano Bizzotto, affermando: "Grazie alla Rai perché è stato fantastico raccontare il mondiale accanto a te, ci siamo divertiti.

18 telecronache insieme in questo mondiale".

Adani ha poi fatto cenno alla partita Argentina-Francia affermando: "Parlando di finali, domani ci sarà la grande finalissima. Sicuramente è per fare un in bocca al lupo ai nostri bravi colleghi Alberto Rimedio e Antonio di Gennaro, saremo lì ad ascoltarvi ragazzi, perché è la finale più attesa".