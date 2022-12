Alla vigilia dell'attesa finale dei Mondiali Qatar 2022 tra Francia e Argentina, il noto quotidiano britannico ha lanciato una particolare indiscrezione in riferimento alla designazione arbitrale. Secondo il Times, dai possibili direttori di gara è stato escluso Anthony Taylor, nonostante sia considerato tra gli arbitri migliori in circolazione. L'inglese sarebbe al centro di una diatriba politica che impedirebbe alla FIFA di scegliere elementi di origine britannica per un incontro così importante per l'Argentina [VIDEO]. Il divieto varrebbe anche a parti invertite, con motivazioni che pare siano legate ad uno scontro politico e militare avvenuto 40 anni fa: la rivalità tra le due compagini sarebbero tutt'altro che secondarie nel merito delle decisioni sportive con le due nazionali coinvolte.

Il presunto 'veto' dell'Argentina per la finale

Sempre dalle informazioni riportate dal Times, si evince che alla base dell'esclusione di Taylor ci sarebbero ragioni prettamente politiche. Nello specifico, tra Argentina e Inghilterra sussisterebbe un incidente diplomatico risalente al 1982. In questa data ebbe luogo un conflitto militare proprio tra i due stati al fine di legittimare il dominio delle isole Falkland. Entrambi i Paesi rivendicavano l'appartenenza dell'arcipelago; la situazione è però precipitata quando l'esercito argentino scelse di occupare il territorio conteso scatenando lo scontro armato. La sconfitta delle forze sudamericane pare sia ancora una ferita aperta, al punto da condizionare anche le scelte calcistiche.

Le parole di Maradona sulla vendetta dell'Argentina

A confermare le ruggini ancora vive tra i due Paesi è intervenuto anche il compianto Diego Armando Maradona. In un'intervista rilasciata nel 2019 infatti, parlò del suo celebre gol irregolare contro britannici come una sorta di vendetta proprio in riferimento alla battaglia di Falkland.

Secondo il Times, la designazione per la finale è stata inoltre condizionata anche a parti inverse. Pare che la federazione inglese abbia posto il medesimo veto su eventuali designazioni argentine.

La FIFA non conferma le indiscrezioni del Times su Francia-Argentina

A dispetto di quanto riferito dal portale di informazione britannico, il massimo organismo calcistico ha per ora deciso di non esprimersi sulla questione.

Non è quindi confermata ufficialmente l'indiscrezione rilanciata dal Times ma le notizie riportate lasciano pensare ad una reale avversione tra i due Paesi non solo dal punto di vista calcistico. I riflettori sono ora puntati sull'esito della finale tra Argentina e Francia [VIDEO], valida per la Coppa del Mondo 2022.