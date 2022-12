L'Inter programma il mercato per potenziare la rosa di Simone Inzaghi ed avrebbe già individuato dei profili congeniali al progetto. Nel mirino ci sarebbero Franck Kessie, che non sta trovando molto spazio nel Barcellona, Cody Gakpo del Psv Eindhoven e Mohammed Kudus dell'Ajax. Queste operazioni dovrebbero essere finanziate da alcune cessioni che riguarderebbero Robin Gosens e Joaquin Correa. Inoltre, a fine stagione potrebbe esserci l'addio di Marcelo Brozovic che sarebbe nel mirino di Antonio Conte, tecnico ora al Tottenham che lo ha già allenato alla Pinetina.

Kessie in orbita nerazzurra

L'Inter potrebbe fare sul serio a gennaio per Kessie. Il calciatore non sarebbe centrale nel progetto tecnico di Xavi ed avrebbe voglia di rilanciarsi in un altro club. I nerazzurri sarebbero disposti a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto, ma l'ostacolo principale sarebbe rappresentato anche dall'alto ingaggio che percepisce attualmente. Pertanto, il Barcellona dovrebbe partecipare sul pagamento in caso di addio in prestito.

Il Tottenham potrebbe essere la nuova squadra di Brozovic

L'arrivo di Kessie alla Pinetina potrebbe riservare un nuovo scenario per Marcelo Brozovic che, secondo quanto raccontato dall'agente Gabriele La Manna durante una diretta Twitch, potrebbe raggiungere Antonio Conte al Tottenham.

Il croato ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2026 ed avrebbe un valutazione di circa 50 milioni di euro. Cifra che permetterebbe ai nerazzurri di mettere a segno una plusvalenza e di finanziare il mercato del futuro. In caso di arrivo di Kessie, la squadra sarebbe a completo, vista la duttilità di Hakan Calhanoglu.

Kudus e Gakpo per l'attacco dell'Inter

La società nerazzurra sarebbe intenzionata a puntellare anche il reparto offensivo. Nel mirino ci sarebbero due calciatori che si stanno mettendo in evidenza nel Mondiale in Qatar. Si tratterebbe di Gakpo, calciatore olandese in forza al Psv Eindhoven, e Kudus, dell'Ajax. Il primo sarebbe seguito anche da Milan e Juventus ed avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e piacerebbe per la sua duttilità in campo.

Inoltre, i rapporti con il Psv sono ottimo dopo l'operazione che ha portato Denzel Dumfries a Milano. Molto più complessa la pista per quanto riguarda il ragazzo del Ghana che avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro. L'Inter, però, potrebbe decidere di far cassa cedendo dei calciatori che non sarebbero centrali nel progetto di Simone Inzaghi come Correa e Gosens. Entrambi avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro a piacerebbero rispettivamente in Premier League e Bundesliga.