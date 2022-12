Complice l'inizio della settimana, il Crotone ha avviato la propria marcia di avvicinamento alla sfida di Avellino contro il Giugliano, in programma domenica 18 dicembre, ultima gara prima della conclusione del girone d'andata. Le due formazioni nelle ultime uscite ufficiali hanno pareggiato i loro rispettivi match: il Crotone (1-1) contro il Gelbison e i campani 1-1 sul campo di Potenza.

Nelle ultime ore l'attenzione si è però spostata anche sul fronte del mercato. Gli squali sarebbero infatti tra le formazioni interessate al centrocampista Pietro Fusi del Sangiuliano City.

Crotone, rinforzi a centrocampo

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Direttore Generale Raffaele Vrenna in conferenza stampa a confermare possibili interventi per il Crotone nel mercato di gennaio. Nelle ultime ore un indiscrezione riportata da uttomercatoweb.com ha così di fatto avvicinato il nome del centrocampista Pietro Fusi agli squali. Il ventiquattrenne centrocampista del Sangiuliano Ciy ha ottenuto in questa prima parte di stagione 18 presenze, 15 delle quali da titolare, realizzando 2 reti e 2 assist. Oltre al Crotone a seguire il calciatore sarebbero Benevento e Reggina in Serie B oltre a Juve Stabia e Vicenza in terza serie.

Una rosa da completare

In un torneo lungo e combattuto come quello di Serie C la possibilità di poter attingere ad una rosa ampia e di qualità potrebbe fare la differenza nel girone di ritorno.

Il tecnico Franco Lerda potrebbe ricevere alcuni elementi nelle prossime settimane, con particolare interesse al centrocampo e all'attacco. Proprio nel reparto avanzato i rossoblù potrebbero portare a segno alcuni acquisti spedendo in prestito chi, fino a questo momento, ha trovato meno spazio nell'undici titolare. Non è da escludere neanche il ritorno di Crespi e Bruzzaniti, elementi di proprietà ma attualmente in prestito in terza serie come Davide Mondonico (Ancona) e, come detto, il portiere Gian Marco Crespi (Picerno) e l'esterno Giovanni Bruzzaniti (Lucchese).

Crotone, una trasferta insidiosa

Quella che attende gli squali sul campo di Avellino contro il Giugliano non sarà una gara facile. I campani, nonostante siano una delle novità del torneo, sono tra le migliori squadre del girone d'andata. Un match che si preannuncia combattuto e con possibili sorprese. Proprio nell'ultima gara il Crotone ha pareggiato 1-1 contro il Gelbison, un'altra delle compagini neopromosse, andando anche a trovare difficoltà nella trasferta disputata in casa dell'Audace Cerignola, alla fine vinta per 0-1. Per continuare a sperare nell'aggancio alla capolista Catanzaro, attualmente distante 6 punti, il Crotone non potrà fare calcoli, può puntare solamente alla vittoria.