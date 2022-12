Il torneo di Serie C si appresta a regalare le ultime emozioni di fine anno prima di voltare pagina con il 2023 che potrebbe portare a diverse novità sul fronte del Calciomercato. Tra le squadre che potrebbero effettuare qualche operazione importante troviamo il Crotone, vice capolista del Girone C. Gli squali starebbero valutando acquisti a centrocampo e in attacco: un nome che potrebbe fare comodo è quello di Giovanni Bruzzaniti ora al Lucchese in prestito ma di proprietà proprio del Crotone. Domenica 17 dicembre i rossoblù torneranno inoltre in campo, all'Ezio Scida, per la sfida contro il Gelbison.

Vrenna con la testa al mercato

A fare chiarezza sulle ultime sul fronte delle possibili trattative del mercato di riparazione è stato il Direttore Generale degli squali, Raffaele Vrenna: "Sicuramente bisognerà fare qualcosa, mi riferisco in particolare all'attacco. Lo dicono i numeri, dobbiamo concretizzare di più, segnare più reti per ottimizzare il gioco proposto. Acquisti? Bisognerà intervenire in attacco ma anche a centrocampo. In giro abbiamo giovani di nostra proprietà che stanno facendo bene. Mi riferisco a Mondonico, Crespi e Bruzzaniti. Questa è la dimostrazione che la società ha saputo operare e investire al meglio sui giovani talenti". Tra i nomi si valutano soprattutto dei rientri alla casa base: oltre al già citato Bruzzaniti, in corsa ci sarebbero anche Davide Mondonico, in prestito all'Ancona, e Gian Marco Crespi, portiere adesso in forza al Picerno.

Crotone in campo

La formazione calabrese ritornerà nel frattempo in campo domenica 11 dicembre (ore 17,30) allo Stadio Comunale "Ezio Scida" contro il Gelbison. La sfida rappresenterà una novità nei tornei professionistici tra le due compagini che mai fino a questo momento della loro storia si erano sfidate in campionato. Gli ospiti recupereranno Nunziante che rientrerà dalla squalifica e potranno contare sul rientro di Graziani.

Per i calabresi la nota positiva è il ritiro in squadra di Gomez. A dirigere la sfida sarà Mattia Caldara della Sezione di Como che, durante la stagione, ha già arbitrato gli squali nel vittorioso match interno (2-0) contro il Monopoli.

Crotone in corsa per il primo posto

Con un distacco di sei punti dalla capolista Catanzaro il Crotone di Franco Lerda vuole ricucire parte del margine provando a confidare in un passo falso dei giallorossi.

Per farlo bisognerà però vincere un casa contro il Gelbison. Nell'ultima gara il Crotone è riuscito ad imporsi per 0-1 sul campo del Domenico Monterisi, in casa dell'Audace Cerignola, con una rete siglata al 74' da Awua. Per il Gelbison l'ultimo impegno casalingo ha portato invece solamente ad un pareggio (0-0) casalingo contro il Latina. A ritornare sugli spalti dell'Ezio Scida saranno inoltre i tifosi dopo la gara a porte chiuse disputata contro il Latina (1-0) a seguito della decisione presa dal Giudice Sportivo in merito ai fatti avvenuti nel derby tra Catanzaro e Crotone.