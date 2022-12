Continuano ad arrivare notizie relativamente alla situazione che sta vivendo la Juventus. Federico Cherubini, attuale direttore sportivo della società bianconera, in un'intercettazione pubblicata nelle scorse ore anche dalla Gazzetta dello Sport, oltre un anno fa ha affermato in una telefonata che l'ex ds Paratici avrebbe "drogato" il mercato, facendo operazioni fuori portata per le casse della Vecchia Signora.

Cherubini intercettato: 'Paratici drogava il mercato con affari fuori portata e io stavo male perché ero complice'

Nelle scorse ore sono state pubblicati alcuni stralci di intercettazioni all'attuale direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, che in una telefonata ammetteva che Fabio Paratici, l'ex ds bianconero attualmente al Tottenham, avrebbe fatto spese poco lungimiranti: "Paratici ha drogato il mercato.

Cioè, anche Kulusevski o Chiesa, che sono ottimi giocatori, ma quando li abbiamo comprati noi li abbiamo pagati troppo. Kulusevski aveva fatto cinque mesi in Serie A e l’abbiamo pagato 35 più 9 di bonus: sono acquisti senza senso o investimenti fuori portata".

Nell'intercettazione di una telefonata con Stefano Bertola (ex direttore finanziario del club bianconero) del 22 luglio 2021, Cherubini poi ammette: "Lui a un certo punto non aveva più questo filtro (...) Non agiva per la Paratici srl, ma per la Juve eh (...) Ha fatto un fuori giri e ha portato a fare delle operazioni che in un contesto di normalità non puoi fare. Spinazzola-Pellegrini non puoi farlo".

Cherubini poi aggiunse: "Ho avuto delle sere che tornavo a casa e mi veniva da vomitare solo a pensarci (...) Mi sentivo che mi stavo vendendo l’anima perché (...) ero complice di alcune cose".

Klinsmann commenta il caso Juventus: 'Cosa preoccupante e spero che non ci siano gravi ripercussioni'

Intanto, le notizie che coinvolgo la Juventus in questo scandalo, stanno facendo il giro del mondo e anche l'ex calciatore e allenatore tedesco Jurgen Klinsmann ha voluto dire la sua.

L'ex giocatore dell'Inter, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Rai Sport, ha commentato: "L’ho sentita solo da lontano.

È una cosa preoccupante, società così sono seguite in tutto il mondo. Io non lo so. Gravi ripercussioni? Sarebbe triste, speriamo di no".

Klinsmann ha poi parlato della possibilità di rivedere un'icona della Juventus come Alessandro Del Piero di nuovo in pianta stabile nella società bianconera, affermando queste parole: "Del Piero? È una persona intelligente, coi piedi per terra. Alessandro capisce il calcio ed è anche nel mondo del business. È bravo, sarebbe bello se prendesse un ruolo nella Juve".