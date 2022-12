Rafael Leao è uno dei calciatori del Milan più corteggiati sul mercato. L'attaccante lusitano, grazie alle prestazioni convincenti con i rossoneri e anche con il Portogallo ai mondiali in Qatar, sarebbe seguito da diversi top-club europei.

In caso di mancato rinnovo di contratto con il Milan (scadenza giugno 2024) Leao potrebbe partire in estate e, al suo posto, la società meneghina potrebbe pensare a Grealish del Manchester City.

Milan, idea Grealish se dovesse andar via Leao

Real Madrid, Chelsea e Barcellona potrebbero muoversi per provare a strappare Leao al Milan.

In particolare, i blancos del tecnico Carlo Ancelotti potrebbero mettere sul piatto circa 100 milioni di euro già a gennaio. I rossoneri, però, non avrebbero intenzione di privarsi della punta portoghese durante il mercato invernale. La situazione potrebbe cambiare, invece, in estate, soprattutto se non dovesse arrivare il rinnovo contrattuale.

In caso di partenza di Leao, il Milan potrebbe pensare a Jack Grealish, ala sinistra inglese in forze al Manchester City. L'attaccante britannico, complice anche l'esplosione del connazionale Foden, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolare nella formazione guidata da Guardiola

Di conseguenza, i Citizens, se dovessero riuscire ad acquistare Bellingham dal Borussia Dortmund, sarebbero disposti a cedere Grealish.

La valutazione dell'ex Aston Villa si aggira intorno ai 60 milioni di euro, una cifra che però sarebbe troppo alta per il Milan.

Per questo motivo, Maldini e Massara potrebbero virare su Hakim Ziyech. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il club rossonero potrebbe tentare di aprire una trattativa con il Chelsea durante la finestra invernale del Calciomercato.

Milan: occhi della Premier su Dest, idea Meunier per la fascia destra

Oltre al rinnovo di Rafael Leao, il Milan deve pensare al futuro di alcuni calciatori che ha prelevato in prestito da altre squadre. Sarebbe il caso, questo, di Sergino Dest, di proprietà del Barcellona. I blaugrana vorrebbero incassare almeno 20 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo dell'esterno destro statunitense che si è messo in luce con la maglia della sua nazionale ai mondiali in Qatar.

Dest sarebbe seguito da alcune squadre della Premier League che avrebbero le disponibilità economiche per acquistare il giocatore dal Barcellona. Il Milan, se non dovesse riscattarlo, potrebbe puntare su Thomas Meunier del Borussia Dortmund.

L'ex Psg potrebbe lasciare la formazione tedesca durante la prossima estate. Su Meunier ci sarebbe anche la Juventus, alla ricerca dell'erede di Cuadrado.