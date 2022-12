Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rinnovare sul mercato tra gennaio e giugno è quello avanzato. Infatti, fra gli attaccanti nerazzurri, nessuno avrebbe la certezza della permanenza a Milano nella prossima stagione, e per questo motivo la società si starebbe guardando intorno alla ricerca di nuovi innesti di prospettiva da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

Tra i nomi sul taccuino dei dirigenti del club meneghino ci sarebbe quello di Cody Gakpo, attaccante che si sta mettendo in mostra al mondiale in Qatar con l'Olanda. Il centravanti del Psv Eindhoven viene considerato come uno dei migliori talenti emergenti del calcio internazionale.

Anche il Milan sarebbe alla ricerca di volti nuovi per l'attacco. I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Luis Muriel che potrebbe lasciare l'Atalanta con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Dunque, non è da escludere che possa arrivare nella Milano rossonera già a gennaio.

L'Inter starebbe seguendo Gakpo

L'Inter potrebbe cambiare il proprio reparto d'attacco nella prossima stagione. Edin Dzeko è in scadenza di contratto, mentre con il Chelsea si tratterà il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku. Joaquin Correa non ha convinto e potrebbe essere ceduto, ma anche Lautaro Martinez non è sicuro della permanenza, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta congrua al suo valore di mercato.

La società nerazzurra avrebbe quindi messo nel mirino Cody Gakpo del Psv Eindhoven, il quale sta fornendo prestazioni convincenti ai campionati mondiali con l'Olanda. Finora ha segnato tre reti in quattro partite nella massima competizione intercontinentale, mentre in Eredivisie è arrivato a nove gol in 14 presenze.

Tenendo conto del contratto in scadenza nel giugno del 2026 e della nutrita concorrenza di top-club italiani ed europei, non sarà semplice riuscire a mettere le mani sul classe 1999.

Il Psv avrebbe già fatto sapere all'Inter che valuterebbe un'eventuale cessione solo se arrivassero offerte superiori ai 40 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero incassare questa cifra in caso di uscita di Dumfries, valutato circa 50 milioni di euro.

Milan: ipotesi scambio Ballo-Touré - Muriel con l'Atalanta

Il Milan sarebbe alla ricerca di rinforzi per l'attacco.

I rossoneri potrebbero già operare sul mercato di gennaio e in questo momento sarebbero sulle tracce di Luis Muriel.

L'attaccante colombiano ormai è alla fine di un ciclo all'Atalanta, con la Dea che potrebbe venderlo anche durante il Calciomercato invernale. Difficile pensare ad una valutazione superiore agli 8-10 milioni di euro, con i rossoneri che vorrebbero inserire nella trattativa il cartellino di Ballo-Touré, con uno scambio alla pari che permetterebbe anche di realizzare una piccola plusvalenza.