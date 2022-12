Mercoledì 4 gennaio alle ore 18:30 si disputerà la partita Cremonese-Juventus, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/23. La squadra di Alvini, nel turno precedente, ha subito una sconfitta per 2-0 allo Stadio Carlo Castellani ad opera dell'Empoli di Zanetti, grazie alle reti di Cambiaghi e Parisi. La Vecchia Signora, invece, ha chiuso prima della sosta per i Mondiali Qatar '22 con una vittoria casalinga per 3-0 (gol di Milik e doppietta di Kean) contro la Lazio di Sarri.

Statistiche: le ultime due sfide tra Cremonese e Juventus, disputate nel massimo campionato italiano, sono terminate con più di 4 goal complessivi (Over 4,5).

Cremonese, le possibili scelte di Alvini

Mister Massimiliano Alvini e la sua Cremonese sono l'unica squadra a non aver ottenuto sinora una vittoria in campionato (7 pareggi e 8 sconfitte), un record negativo che li colloca attualmente in 18ª posizione.

Per impensierire la Juventus, il tecnico dei grigiorossi potrebbe optare per il 3-5-2, con Carnesecchi in porta. I titolari del pacchetto arretrato saranno presumibilmente Lochoshwili, Bianchetti e Aiwu. La cerniera di centrocampo sarà composta, con ogni probabilità, da Escalante, Castagnetti e Pickel in mezzo al reparto, mentre come esterni dovrebbero esserci dal primo minuto Valeri a sinistra e Sernicola a destra. Il tandem d'attacco, invece, dovrebbe essere formato da Okereke e Buonaiuto.

Juventus, in dubbio Vlahovic

Massimiliano Allegri e la sua Juventus provengono da un ruolino di sei vittorie consecutive in Serie A 22/23. Per battere la Cremonese, l'allenatore bianconero potrebbe scegliere di schierare il 3-5-2, con Szczesny come estremo difensore. Bremer, Bonucci e Danilo dovrebbero essere i titolari del terzetto difensivo.

A centrocampo, invece, dovrebbero essere impiegati Cuadrado e Kostic, rispettivamente a destra e sinistra, mentre in mezzo ci saranno Fagioli, Locatelli e Rabiot. Insolita la coppia d'attacco bianconera che, soprattutto a causa della lunga lista in infermeria, potrebbe essere formata da Miretti a sostegno del centravanti Milik.

Non saranno della gara lo squalificato Alex Sandro e gli infortunati Aké, Kaio Jorge, Pogba, De Sciglio e Iling-Junior, mentre resta in dubbio la presenza di Vlahovic.

Le probabili formazioni di Cremonese-Juventus:

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi, Lochoshwili, Bianchetti, Aiwu, Sernicola, Escalante, Castagnetti, Pickel, Valeri, Okereke, Buonaiuto. Allenatore: Alvini.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Bremer, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Miretti. Allenatore: Allegri.