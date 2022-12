La Juventus inizia a pianificare le prime mosse del mercato estivo, in particolare per il reparto di centrocampo. Sarebbero diverse le posizioni in bilico a cominciare da quella di Manuel Locatelli che potrebbe esser ceduto per fare cassa. Il centrocampista italiano sarebbe uno degli obiettivi di mercato del Real Madrid, che già a gennaio potrebbe mettere sul piatto quei 50 milioni di euro richiesti dalla Juventus.

Anche Adrien Rabiot non ha ancora deciso il proprio futuro. Infatti, il centrocampista francese potrebbe non rinnovare con la Vecchia Signora e andare in scadenza di contratto in estate.

I bianconeri potrebbero anche decidere di cederlo a gennaio per una cifra attorno ai 10-15 milioni di euro per non perderlo a parametro zero. Inoltre Weston McKennie sarebbe seguito in particolare dal Chelsea: la Juventus valuta 25-30 milioni di euro il centrocampista texano.

L'asse Londra-Torino potrebbe quindi scaldarsi, anche perché il club bianconero starebbe valutando due calciatori che potrebbero lasciare i Blues in estate, ovvero Ngolo Kantè e Jorginho. I due difficilmente rinnoveranno con il club londinese e quindi potrebbero risultare due ottime soluzioni a parametro zero dal 1° luglio. Su Kantè c'è l'interesse di altre squadre della Premier, mentre il regista italiano piacerebbe il Barcellona come sostituto di Busquets.

Juve, difficile l'arrivo di Dalot: pressing su Maehle

Oltre a una possibile "rivoluzione" in mediana, la Juventus prepara dei colpi importanti anche sulle corsie esterne. I bianconeri sono alla ricerca dei sostituti di Juan Cuadrado ed Alex Sandro che probabilmente lasceranno Torino in estate a parametro zero.

L'obiettivo numero per la dirigenza e per Allegri sarebbe Diogo Dalot del Manchester United, profilo che piace molto alla Vecchia Signora, ma che difficilmente arriverà in quel di Torino.

Infatti, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, i Red Devils sarebbero pronti al rinnovo contrattuale dell'ex Milan che si è guadagnato spazio nelle gerarchie di Ten Haag.

Per questo, la Vecchia Signora potrebbe virare su Joakim Maehle dell'Atalanta che - chiuso dall'arrivo di Soppy e dal rientro di Zappacosta - potrebbe lasciare il club bergamasco già a gennaio: la Juventus punterebbe al prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo circolano anche i nomi di Karsdorp e di Grimaldo, seguito anche dall'Inter.