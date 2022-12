La partita di Serie A Cremonese-Juventus sarà una sfida importante per entrambe le squadre, che hanno assoluto bisogno di punti per provare a inseguire i rispettivi obiettivi stagionali.

I padroni di casa si trovano in terz'ultima posizione, a sei lunghezze dallo Spezia che li precede in classifica e che rappresenta al momento la prima formazione non retrocessa. I lombardi devono quindi cercare di raccogliere punti in ogni circostanza per tentare l’aggancio e il sorpasso sui liguri ed evitare quindi la discesa nel campionato cadetto. Gli ospiti invece sono stati protagonisti di un brutto inizio di stagione, parzialmente compensato dalle ultime partite disputate prima della sosta per i mondiali, nelle quali hanno recuperato posizioni in classifica fino a stabilizzarsi in terza piazza a 10 lunghezze dalla capolista Napoli.

La grande incognita di questa gara, come delle altre di questa giornata, sarà rappresentata dal ritorno in campo dopo oltre un mese e mezzo di sosta, durante i quali si sono disputati i mondiali di calcio in Qatar. La lunga pausa può avere rimescolato le carte rispetto all’inizio del campionato e questo aspetto aggiunge ulteriore interesse e imprevedibilità a quelli tipici delle gare del campionato di serie A.

Le probabili formazioni di Cremonese-Juventus, in programma mercoledì’ 4 gennaio alle ore 18:30 allo stadio “Zini” di Cremona, valida per la 16^ giornata della Serie A 2022/2023, non vedranno protagonisti alcuni elementi degli organici a disposizione dei tecnici Massimiliano Alvini e Massimiliano Allegri.

Qui Cremonese

La Cremonese dovrebbe sfidare i bianconeri utilizzando il 3-5-2 e con Carnesecchi confermato come estremo difensore titolare, anche in considerazione dell’acciacco fisico che mette in dubbio la presenza di Radu. Nel reparto arretrato non è certa la presenza di Chiriches che potrebbe recuperare da un infortunio ma dovrebbe al massimo andare in panchina.

La linea difensiva dovrebbe quindi essere formata da Aiwu, Hendry e Lochoshvili in vantaggio su Vasquez, Bianchetti e Quagliata. In mezzo al campo dovrebbero agire Meitè, Ascacibar e Pickel mentre sulle corsie esterne Sernicola, favorito su Ghiglione, e Valeri dovrebbero partire dal primo minuto. In attacco dovrebbero giocare Dessers e Okereke, con Daniel Ciofani, Buonaiuto e Afena-Gyan a disposizione in panchina.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi a specchio con i lombardi, utilizzando quindi il 3-5-2,con Szczesny a protezione della porta. In difesa è in forte dubbio Bonucci, che potrebbe al massimo andare in panchina. I titolari dovrebbero quindi essere Danilo, Bremer ed Alex Sandro con Gatti e Rugani destinati a partire tra le riserve. A centrocampo è ancora indisponibile Pogba che ha appena ripreso ad allenarsi sul campo ma che non dovrebbe ritornare tra i convocati prima di metà gennaio. In posizione centrale dovrebbero quindi essere schierati Fagioli, Locatelli e Rabiot favoriti per una maglia da titolari su Miretti, Mckennie e Paredes. Sulle fasce laterali pochi dubbi sulla presenza di Cuadrado e Kostic con Chiesa in panchina per la prima volta dopo la lunga inattività per la rottura del legamento del ginocchio.

In avanti potrebbe dare forfait Vlahovic in quanto è ancora afflitto dalla pubalgia, dovrebbero trovare spazio dal primo minuto Di Maria e Milik.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meitè, Ascacibar, Pickel, Valeri; Dessers, Okereke. A disposizione: Sarr M., Vasquez, Bianchetti, Quagliata, Ghiglione, Castagnetti, Milanese, Baez, Zanimacchia, Ciofani D., Buonaiuto, Afena-Gyan. Allenatore: Alvini.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Bonucci, De Sciglio, Gatti, Paredes, Chiesa, Mckennie, Miretti, Kean. Allenatore: Allegri.