Mercoledì 4 gennaio alle ore 12:30 si giocherà Salernitana-Milan, gara valida per il 16° turno di Serie A 2022/23. I granata, nella giornata scorsa, hanno subito una cocente sconfitta per 3-0 a opera del Monza di Palladino: i brianzoli si sono imposti grazie alle reti di Pessina, Carlos Augusto e Dani Mota. Il Diavolo, invece, ha vinto per 2-1 in casa contro la Fiorentina di Italiano: Leao e autogoal di Milenkovic per i rossoneri, mentre la formazione viola ha inutilmente replicato con Barak.

Statistiche: i migliori marcatori di Milan e Salernitana nel massimo campionato italiano dopo 15 turni sono Leao e Dia, entrambi a quota 6 reti realizzate.

Salernitana, debutto per Ochoa

Mister Nicola e la sua Salernitana sono in 12ª posizione in Serie A 22/23, avendo conquistato 17 punti che, al momento, gli valgono un rassicurante +10 dalla zona retrocessione. La scorsa stagione contro il Milan hanno ottenuto un punto in due partite, ma quest'anno sembrano godere di un maggiore grado di consapevolezza e una rosa più all'altezza per impensierire i Campioni d'Italia. Per mettere i bastoni tra le ruote al Diavolo, l'allenatore dei granata del sud potrebbe schierare il 3-5-2, il quale dovrebbe vedere il debuttante Ochoa a difesa dei pali. La difesa a tre avrà, con ogni probabilità, come interpreti iniziali Bronn, Pirola e Daniluc. I titolari del centrocampo campano, invece, avranno buone chance di essere Coulibaly, Bohinen e Maggiore a far da scudo in mezzo al reparto, mentre gli esterni saranno Bradaric a sinistra e Mazzocchi che agirà sul versante opposto.

L'ex Piatek e Dia saranno probabilmente il duetto offensivo.

Candreva non sarà della gara causa infortunio, mentre saranno da valutare le condizioni di Gyomber.

Milan, Tonali diffidato

Stefano Pioli e il suo Milan provengono da due turni di campionato in trasferta non troppo entusiasmanti, ovvero lo 0-0 contro la Cremonese e la sconfitta per 2-1 contro il Torino [VIDEO].

Per non perdere ulteriori punti sulla capolista Napoli, quindi, i rossoneri devono tornare al più presto a far bottino pieno fuori dalle mura amiche, magari partendo proprio dal match con la Salernitana.

Mister Pioli, per il 16° turno, potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Tatarusanu in porta. Quartetto difensivo che sarà presumibilmente formato da Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro e Calabria che agirà a destra, mentre in mezzo dovrebbero esserci Kalulu e Tomori.

La linea mediana del Diavolo, invece, dovrebbe essere affidata ancora una volta a Bennacer e Tonali. Nella trequarti campo dovrebbero giocare dal primo minuto Saelemaekers, Diaz e Leao, i quali avranno il compito di fornire palle goal all'unica punta Giroud.

Ibrahimovic, Maignan e Florenzi non potranno prendere parte al match per infortunio, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Krunic, Origi e Messias.

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan:

Salernitana (3-5-2): Ochoa, Pirola, Daniluc, Bronn, Bradaric, Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Mazzocchi, Piatek, Dia. Allenatore: D. Nicola.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Hernandez, Kalulu, Tomori, Calabria, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Leao, Diaz, Giroud. Allenatore: S. Pioli.