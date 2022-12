Non solo acquisti ma anche cessioni. Il Crotone lavora su più tavoli per cercare di rendere la sua rosa il più competitiva possibile nella sessione di mercato di riparazione di gennaio.

Uno dei calciatori che potrebbe salutare la Calabria nei prossimi giorni è il centrocampista Pasquale Giannotti.

In attacco gli squali attendono novità sul fronte della trattativa per Facundo Lescano con il Pescara e continuano a monitorare la situazione di Nwankwo Simy, possibile partente al Benevento.

Giannotti piacerebbe al Monopoli

Dopo due anni nella rosa del Crotone la carriera di Pasquale Giannotti potrebbe proseguire con un'altra maglia.

Il centrocampista, cresciuto nel settore Primavera dei rossoblù, sarebbe un obiettivo di mercato del Monopoli. La squadra pugliese avrebbe già effettuato un sondaggio, ma l'operazione non sarebbe ancora conclusa. Per il calciatore, in questa prima parte di stagione, sono arrivate 9 presenze, quasi tutte da subentrato nella ripresa. Lo spazio nella rosa per lui si è poi andato gradualmente a ridurre con i recuperi di Vasile Mogos e di Marco Carraro e con l'attuazione di nuove soluzioni da parte del tecnico Franco Lerda.

Crotone-Simy, l'ostacolo è l'ingaggio

In attacco il Crotone avrebbe già avviato i primi contatti con Facundo Lescano del Pescara, calciatore importante per la categoria. In alternativa invece il grande colpo potrebbe essere però Nwankwo Simy del Benevento.

Il nigeriano, in passato protagonista in Serie A e Serie B proprio con il Crotone, in queste ultime due stagioni non sta trovando molto spazio, quindi un eventuale ritorno in Calabria, in un ambiente dove è apprezzato, potrebbe rigenerarlo.

Il problema principale sarebbe legato all'ingaggio di circa 1,1 mln a stagione, già ridotto in estate, con la rinuncia ad alcuni bonus.

Per riaverlo il Crotone dovrebbe effettuare un grande investimento economico, oltre che andare a convincere il calciatore a scendere di categoria. L'operazione, visti i rapporti, sarebbe difficile ma non impossibile.

Crotone, le altre operazioni

In entrata il Crotone potrebbe effettuare qualche intervento a centrocampo. Il nome caldo sarebbe quello di Pasquale Schiattarella del Benevento.

Sembrerebbe invece tramontata l'ipotesi Pietro Fusi dal Sangiuliano City.

In attacco oltre a Facundo Lescano e Nwankwo Simy sarebbero sulla lista anche i nomi di Stefano Pettinari e di Alfredo Donnarumma, entrambi della Ternana.