La Juventus è al lavoro per preparare al meglio la ripartenza della stagione prevista il 4 gennaio e nelle scorse ore ha disputato un'amichevole contro lo Standard Liegi, pareggiata 1-1, in un match in cui si sono notati problemi dal punto di vista realizzativo.

Intanto, a tal proposito, Dusan Vlahovic prosegue il recupero della forma ottimale anche se non ha ancora risolto il problema di pubalgia che lo sta riguardando oramai da diverse settimane. Il suo pieno recupero sembra tardare ad arrivare, almeno secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa.

Allegri ha dichiarato che il suo programma di allenamenti sta proseguendo, ma è probabile che si valuti il rientro con molta calma. La punta potrebbe saltare il match contro la Cremonese previsto il 4 gennaio, ma anche quello contro l'Udinese e probabilmente la sfida importante allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli del venerdì 13 gennaio.

Potrebbe invece essere convocato per l'ottavo di finale di Coppa Italia previsto il 19 gennaio all'Allianz Stadium di Torino contro il Monza. Pare comunque difficile che possa partire titolare, più probabile venga schierato nel secondo tempo, per poi essere pronto eventualmente a partire dall'inizio nel match di campionato contro l'Atalanta.

Vlahovic potrebbe rientrare per il match di Coppa Italia contro il Monza

Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Continassa Vlahovic dovrebbe saltare i match di campionato contro Cremonese, Udinese e Napoli. Una situazione dovuta al problema di pubalgia che lo sta riguardando da diverse settimane e che ha compromesso anche un suo pieno impiego con nazionale serba al mondiale in Qatar.

Non saranno anticipati i tempi di rientro poiché Allegri vuole averlo in forma ottimale. La speranza del tecnico è che possa venire convocato per il match di Coppa Italia contro il Monza previsto il 19 gennaio. Per partire titolare però bisognerà probabilmente aspettare la sfida contro l'Atalanta prevista il 22 gennaio.

Diverse società inglesi potrebbero fare un'offerta per Vlahovic a giugno

Negli ultimi giorni si è parlato anche di una possibile partenza del giocatore serbo da Torino: si tratta di un qualcosa di obiettivamente difficile per gennaio, mentre eventualmente qualche possibilità in più ci sarebbe per il Calciomercato estivo. Vlahovic piacerebbe in particolare a Manchester United, Arsenal e Chelsea.

La valutazione di mercato del giocatore è di circa 100 milioni di euro. A fronte di questa eventuale offerta la Juventus potrebbe valutare una cessione del giocatore.