Il Crotone ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo Antico Borgo per preparare al meglio per la 28^ giornata di Serie C. I rossoblù ospiteranno il Monopoli allo Stadio Comunale Ezio Scida, uno scontro diretto che si preannuncia fondamentale per rilanciarsi in classifica. La squadra rossoblù arriva da una sconfitta sofferta contro l'Avellino per 2-1, che ha lasciato il segno sul morale. Intanto per la prossima partita il Crotone dovrà fare a meno di un giocatore chiave: il terzino Maxime Giron, fermatosi a causa di un infortunio a poche ore dalla gara in Campania.

Giron infortunato, contro il Monopoli spazio a Groppelli

Il Crotone si prepara a scendere in campo con determinazione per cancellare la sconfitta contro l'Avellino. La squadra rossoblù dovrà però fare a meno del terzino Maxime Giron. Il calciatore, come comunicato dalla società calabrese, ha riportato una lesione di primo grado al gemello mediale della gamba sinistra e salterà la sfida contro il Monopoli. Al suo posto dovrebbe giocare dal primo minuto Filippo Groppelli.

Il Crotone invece recupererà il centrocampista Andrea Barberis, rimasto fuori nelle ultime gare e già convocato (ma senza giocare) nell'ultimo match contro l'Avellino.

Il supporto del pubblico e l’importanza della vittoria

Il Crotone potrà contare sull’apporto fondamentale dei suoi tifosi, che in questa stagione non hanno mai fatto mancare il proprio calore sostegno.

I rossoblù ospiteranno il Monopoli allo Stadio Comunale Ezio Scida nella giornata di domenica 23 febbraio alle ore 15. Una partita che rappresenta uno scontro diretto in zona play-off e che si preannuncia fondamentale per rilanciarsi in classifica.

Dopo la sconfitta contro l'Avellino, per i rossoblù di mister Longo l’obiettivo è tornare a vincere.

Il match sarà trasmesso in televisione sui canali "Calcio" di Sky e in streaming dal servizio offerto da NowTv.

Il punto sulla classifica Crotone: dopo il ko contro l'Avellino la vetta ora è lontana a 11 punti

Dopo la scorsa giornata di campionato il Crotone si è ulteriormente allontanato dal primo posto che ora è distante 11 punti, infatti l'Avellino ha vinto per 2-1 contro i calabresi ed è salito a 49 punti, al secondo posto in classifica, insieme al Monopoli. I calabresi invece si trovano in quinta posizione a quota 43 punti, a pari merito con il Potenza. In testa alla graduatoria c'è il Cerignola con 54 punti.