La buona prestazione di Angel Di Maria nella finale del mondiale tra Argentina e Francia (in cui il "Fideo" ha anche segnato un gol), ha fatto riversare numerosi tifosi della Juventus sui social per protestare nei confronti del calciatore che - secondo alcuni - si sarebbe poco impegnato con la maglia bianconera nella prima parte della stagione.

Nel frattempo anche Carlo Ancelotti ha parlato del "Fideo", affermando come l'esterno potrebbe essere funzionale anche per la seconda parte di stagione della Juve.

Di Maria protagonista nell'Argentina, i tifosi della Juventus: 'Zero professionalità nei nostri confronti'

L'Argentina ha vinto per la terza volta nella sua storia la coppa del Mondo e Angel Di Maria si è evidenziato tra i migliori in campo nella finale contro la Francia. Una partita, quella del "Fideo", condita da un rigore procurato e da un gol, che hanno permesso all'Albiceleste di ottenere il doppio vantaggio nel primo tempo.

La prestazione del fantasista sudamericano non è sfuggita ai tifosi della Juventus, che hanno avuto reazioni contrastanti sui social. Si leggono post come questo: "Vedere Di Maria giocare così mi fa rosicare, perché in 4 mesi ho visto proprio poco interesse ed impegno da parte sua più cattiva gestione della Juve durante il suo infortunio quando è stato buttato in campo contro Spezia e Fiorentina".

Qualcun altro ha scritto: "Di Maria comunque sembra un cavallo oggi, professionalità zero verso la Juve, sinceramente non me lo aspettavo, lo dico serenamente. Una macchia che resterà indelebile su una carriera stratosferica" o ancora: "Questi primi 4 mesi di “prese in giro” da parte di Di Maria mi fanno fumare e non poco perché qualitativamente é un giocatore straordinario come pochi".

Oltre ai contestatori di Angel Di Maria, sul web si leggono messaggi di tifosi della Juventus ironici come questo: "Speriamo che un giorno Di Maria venga a giocare alla Juve", ma c'è chi giustifica l'argentino scrivendo: "Se Di Maria si è preservato da noi per giocare questa partita, mi sento di dire: ne è valsa la pena".

Ma ci sono anche diversi tifosi che hanno apprezzato Di Maria, auspicando che questo stato di forma prosegua anche da gennaio, quando tornerà a vestire la maglia bianconera.

Ancelotti: 'Se Di Maria sta bene può fare la differenza anche con la Juventus'

Di Angel Di Maria ha voluto parlare ai microfoni di Rai Sport anche Carlo Ancelotti, tecnico emiliano in forza al Real Madrid che allenò il "Fideo" nella sua prima avventura con la squadra spagnola.

L'allenatore italiano ha affermato: "Di Maria, come ha dimostrato ieri anche senza essere al top della condizione, è un giocatore di straordinaria abilità. Se sta bene, fa la differenza in qualsiasi squadra e può farlo sicuramente anche nella Juventus".