La Juventus si appresta a entrare nel vivo di un Calciomercato nel quale è difficile aspettarsi grandi investimenti da parte della società bianconera.

In uscita intanto circolano dei rumor su Dusan Vlahovic, soprattutto se dovesse arrivare per lui un'offerta vicina ai 100 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi, come il Manchester United, Chelsea e Arsenal, tutte alla ricerca di una punta.

Possibile offerta del Manchester United per Vlahovic a gennaio

Secondo alcune indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe lasciar partire Dusan Vlahovic a gennaio se dovesse arrivare un'offerta importante.

Si parla di un possibile interesse di Manchester United, Chelsea e Arsenal, le quali avrebbero l'esigenza di rinforzare il settore avanzato in questa finestra di mercato invernale. In particolare i Red Devils devono sostituire Cristiano Ronaldo, i Blues devono rimpiazzare i vari Lukaku e Werner (partiti in estate) ma anche l'infortunato Broja, mentre i Gunners sono alle prese con l'infortunio di Gabriel Jesus avvenuto nel mondiale in Qatar.

In questa stagione Vlahovic ha finora dato il suo contributo nella società bianconera segnando un gol in Champions League e sei nel campionato italiano. Il centravanti dall'autunno è stato condizionato dalla pubalgia, che poi non gli ha permesso di dare un contributo importante alla nazionale serba al mondiale in Qatar.

Nell'unica partita giocata da titolare dal giocatore, quella contro la Svizzera, ha segnato un gol che non è bastato a evitare la sconfitta per 3-2 e la contestuale eliminazione della Serbia dal torneo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus intanto è al lavoro anche per rinforzare la rosa bianconera a gennaio. Si cercherà di valutare delle possibilità vantaggiose sul mercato, in particolar modo per la difesa.

Piacciono Ivan Fresneda del Real Valladolid e Rick Karsdorp della Roma, l'olandese arriverebbe in prestito con diritto di riscatto.

Intanto, a gennaio potrebbe partire Weston McKennie se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro: sul giocatore statunitense ci sarebbero il Borussia Dortmund e il Monaco.

Per giugno con la possibile partenza di Alex Sandro a parametro zero, potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.