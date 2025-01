Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato ai microfoni della trasmissione Twitch Viva el Futbol della Juventus, sottolineando come la società bianconera starebbe pensando di esonerare Thiago Motta e che la formazione piemontese avrebbe bisogno di un tecnico dallo spessore maggiore rispetto a quello dell'italo brasiliano.

Cassano: 'In società hanno messo la croce sul fatto che cambieranno Motta, la squadra ha bisogno di altro'

L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato ai microfoni della trasmissione Twitch Viva el Futbol e riferendosi alla Juventus ha detto: "Penso che dopo il secondo tempo col Napoli in società abbiano messo la croce sul fatto che cambieranno Motta.

Il tecnico non ha attecchito e la Juventus ha bisogno di un allenatore con un altro status. La rotta intrapresa è quella buona ma devi prendere un 'master class', uno di quelli che ti eleva i valori della squadra. Non dico che devono vincere lo scudetto però non possono pensare che a novembre i bianconeri siano fuori da tutti i giochi e che a gennaio siano a -16 dalla prima in classifica".

Cassano ha continuato: "La Juve ha fatto delle partite allucinanti come quella con lo Stoccarda, che è decimo in Germania o col Brugge, dove hanno fatto un tiro in porta con Locatelli al minuto 85. Dunque penso che Motta non abbia realmente attecchito e non è una questione di tempo perché in altri campionati ma anche in Italia ci sono allenatori che hanno preso le redini della squadra dopo una settimana.

Basti guardare Vincenzo Italiano o Marco Baroni, entrambi alla guida di squadre meno forti della Juventus".

L'ex calciatore ha poi concluso: "Sulla carta la Juventus ha una rosa ad esempio più forte dell'Atalanta e non a caso i bergamaschi non possono permettersi di acquisire calciatori da 75 milioni di euro come fanno i bianconeri.

La squadra è forte, qualche idea Motta l'ha pure data ma il tecnico non è entrato nella testa dei calciatori. Inoltre non posso accettare che nel post partita l'italo brasiliano si attacchi a scusanti come quelle della fatica, o dell'assenza di coppe in casa Napoli. Quando un allenatore si appiglia a certi alibi vuol dire che è già finito".

Juventus, alcuni tifosi appoggiano Cassano: 'Motta è un allenatore da metà classifica'

Le parole di Cassano hanno catturato l'attenzione di svariati tifosi bianconeri: "Se Allegri avesse ottenuto gli stessi risultati con le stesse prestazioni, sarebbe scoppiato il finimondo. Thiago è un allenatore da metà classifica. Ha fatto un miracolo con il Bologna e i miracoli non sono all'ordine del giorno", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Strano ma devo dirlo Cassano ha ragione su Motta, c'è un problema tattico punto. Motta non è in grado di reagire tatticamente agli avversari".