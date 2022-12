Ultima gara del girone d'andata per il Crotone impegnato nella giornata di domenica 18 dicembre alle ore 12:30 in trasferta contro il Giugliano. Una gara, quella dello Stadio "Partenio - Lombardi", che non permetterà passi falsi per gli squali chiamati a vincere per continuare a rincorrere la capolista Catanzaro. Alla vigilia di questo importante match a prendere la parola in sala stampa è stato il tecnico degli squali, Franco Lerda. Nelle ultime ore la società rossoblù, attraverso il suo presidente, ha annunciato intervento nel mercato di riparazione.

Crotone in cerca della vittoria

Il Crotone che scenderà in campo contro il Giugliano vorrà concludere con i tre punti il girone d'andata. Una prima parte di stagione sicuramente positiva ma non sufficiente per la prima posizione. "Non avremo a disposizione Cuomo e Panico per le prossime due gare. Dovremo fare a meno anche di Giannotti che non sarà convocato. Noi abbiamo incontrato fino a questo momento due squadre neopromosse: Gelbison e il Cerignola. Credo che il Giugliano, anche lei neopromossa, sia una squadra con una rosa valida. Per noi non sarà una partita semplice, siamo consapevoli che potremo solamente vincere. Ogni gara ha una sua storia, ci sono gare dove subisci molto e non prendi reti e altre dove al primo tiro vieni punito.

Abbiamo dei numeri nella norma ma possiamo ancora migliorare".

Concretezza in attacco

A mancare in casa rossoblù nelle ultime gare sembra essere stata la via del gol, con alcune marcature subite soprattutto in trasferta. Un dato che deve portare la squadra di Franco Lerda ad essere più cinica e meno impulsiva forzando le giocate.

"Abbiamo subito qualcosa ultimamente, forse ad inizio stagione eravamo più ermetici. Ci sta, sicuramente già non subire reti è un grande punto di partenza anche perché con gli interpreti che abbiamo in attacco possiamo sbloccare la gara in qualsiasi momento. Allo stesso tempo bisogna anche dire che quando subisci un gol, per vincere devi poi farne due, non sempre ci riesci, l'esempio è stato contro il Gelbison nell'ultima giornata".

Crotone, corsa sulla capolista

Con 42 punti gli squali hanno già la certezza di concludere il girone d'andata in seconda posizione trovandosi a 6 lunghezza dal Catanzaro capilista e con un vantaggio di 4 punti sulla terza, il Pescara. Per ricucire il margine che separa il Crotone dalla vetta della classifica un aiuto potrebbe giungere dal mercato di riparazione di gennaio. A confermare la volontà di rinforzare la squadra è stato nelle ultime ore il presidente del Crotone Gianni Vrenna: "Complimenti al Catanzaro per quanto sta facendo. Noi dovremo continuare su questa strada. Sicuramente proveremo a migliorare la rosa con alcuni interventi. Ci sarà tutto il girone di ritorno per puntare al primo posto. I conti andranno fatti solamente alla fine".