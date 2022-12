Una gara separa il Crotone dalla conclusione del girone d'andata che, comunque vada, manterrà gli "Squali" in seconda posizione. Nella giornata di domenica 18 dicembre (ore 12:30) il Crotone sarà impegnato nella trasferta di Avellino contro il Giugliano e dovrà fare i conti con l'infortunio subito dal difensore Giuseppe Cuomo. Nelle ultime ore a tornare a parlare è stato il presidente rossoblù Gianni Vrenna che ha annunciato acquisti a gennaio facendo anche il punto sul campionato sin qui disputato dai calabresi.

Crotone, una squadra da rinforzare

Con ancora tutto il girone di ritorno da disputare e una distanza di sei punti dalla capolista Catanzaro, il Crotone vuole giocarsi il tutto per tutto provando ad agganciare il vertice della classifica che vorrebbe dire, a fine torneo, il ritorno in Serie B. Per farlo i calabresi opereranno sul mercato andando a rinforzare, per quanto possibile, la rosa affidata al tecnico Franco Lerda. La conferma è giunta direttamente dal presidente dei calabresi, Gianni Vrenna: "Bisognerà intervenire con qualche operazione per migliorare la squadra. Ho parlato con i ragazzi, dovremo fare il massimo per non perdere la distanza dalla vetta. Ai ragazzi ho chiesto il massimo impegno senza pensare al mercato e poi, svolte queste gare, vedremo".

Dopo le gare contro Giugliano e Messina, dunque, il presidente dei calabrese inizierà a pensare su come intervenire e cosa cercare di migliorare.

Serie C, l'analisi di Vrenna

Il numero uno del Crotone ha voluto rendere merito alla forza dei corregionali, il Catanzaro. La capolista al momento ha effettuato un cammino netto con qualche pareggio e nessuna sconfitta, forte inoltre delle vittorie contro Crotone (2-0) e Pescara, terza forza del torneo (0-3).

"Chapeau al Catanzaro che sta facendo un campionato strepitoso. Noi rimaniamo a distanza, siamo a sei punti, ma vogliamo continuare a sperare fino al termine. Manca una gara per concludere il girone d'andata - ha sottolineato Vrenna - poi ci sarà tutto il girone di ritorno ancora da disputare. Se alla fine la classifica rimarrà così si dovrà fare i complimenti".

Crotone ad Avellino senza Cuomo

La squadra che giocherà la gara della 19esima giornata di Serie C dovrà però fare a meno di Giuseppe Cuomo. Il difensore del Crotone è stato sottoposto nei giorni scorsi a esami strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione muscolare di primo grado al grande adduttore della coscia destra. Per il calciatore la prognosi è di tre settimane e ritorno in campo fissato per il nuovo anno. A scalpitare dalla panchina sono due elementi: Davide Bove e Federico Papini, con il primo che al momento sembrerebbe essere favorito. I rossoblù potrebbero confermare a grandi linee l'undici utilizzato nell'ultima gara casalinga contro il Gelbison, proponendo però dal primo minuto il rientrante Guido Gomez.