Nei prossimi mesi, la Juventus cambierà il suo assetto societario e a partite dal 18 gennaio la rivoluzione bianconera prenderà il via. Da lì in avanti si insedierà ufficialmente il nuovo Cda che dovrà formare la nuova dirigenza juventina. Il nome in cima alla lista della Juventus sarebbe quello di Beppe Marotta. L'attuale ad dell'Inter ed ex dirigente bianconero sarebbe l'uomo giusto per far partire il nuovo corso. Proprio del futuro di Beppe Marotta ne ha parlato il giornalista Marco Barzaghi su YouTube: "Mi continuano a dire e arrivare notizie che la Juve sta facendo davvero di tutto per provare a convincere Marotta".

Dunque, la Juventus sarebbe in pressing per convincere Beppe Marotta a tornare a Torino.

Marotta obiettivo della Juventus

In questi giorni, si sta cercando di capire quali saranno le prime mosse del nuovo CdA della Juventus per allestire la nuova dirigenza. I nomi più gettonati sono quelli di Alessandro Del Piero come vice presidente e di Beppe Marotta come amministratore delegato. Mentre il ruolo di direttore sportivo piacerebbero Cristiano Giuntoli e Giovanni Rossi. In particolare le attenzioni dei bianconeri si starebbero concentrando sull'attuale ad dell'Inter. Ma stando a quanto afferma Marco Barzaghi, Beppe Marotta si sarebbe espresso in modo chiaro: "Lui ha detto parole molto ferme, ma registriamo questi tentativi veramente importanti da Torino".

Inoltre, Marotta sarebbe fresco di rinnovo con l'Inter come avrebbe rivelato lo stesso giornalista: "Ci stanno provando in tutti i modi a convincerlo nonostante il suo fresco rinnovo di contratto e le sue parole".

Si pensa anche a Del Piero

La Juventus, però, non starebbe pensando solo a Beppe Marotta ma starebbe ragionando anche intorno ad una figura che possa ricoprire il ruolo di vice presidente.

Infatti, serviranno tre figure di spessore per formare la nuova dirigenza ovvero un vice presidente, un nuovo ad e un nuovo ds. Per ricoprire il ruolo lasciato libero da Pavel Nedved si penserebbe soprattutto ad Alessandro Del Piero. Infatti, Pinturicchio potrebbe essere l'uomo giusto per fare da tramite tra la dirigenza e la squadra.

Inoltre, Del Piero potrebbe avere un ruolo chiave per ammorbidire i rapporti tesi tra la Juventus e l'Uefa. Del Piero gode della stima di tutti e a Nyon sarebbe ben visto. Anche in questo caso, però, bisognerà aspettare i prossimi mesi. Adesso Exor è al lavoro per costituire il nuovo Cda che verrà svelato prima di Natale ma che di fatto si insedierà ufficialmente a partire dal 18 gennaio.