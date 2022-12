E' un momento difficile e impegnativo quello della Juventus ma anche di tutto il calcio italiano.

Le dimissioni che hanno riguardato il Consiglio d'Amministrazione, arrivate nell'ambito di alcune indagini della Procura di Torino in merito ai casi plusvalenze fittizie e falso in bilancio, sono state definite un atto di responsabilità da parte del numero uno della Exor John Elkann, che ha contestualmente confermato Massimiliano Allegri alla guida dell'area sportiva.

Un comunicato ufficiale diffuso poche ore dopo dalla Juventus ha smentito le accuse che gli vengono contestate sottolineando di avere fiducia nella giustizia.

Intanto però sono arrivate diverse critiche alla società bianconera da più fronti, un vero e proprio linciaggio mediatico così come lo ha definito di recente Gabriele Gravina, ospite in un congresso a Napoli.

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha voluto così attutire le polemiche riguardanti la Juventus invitando tutti ad aspettare eventuali decisioni della giustizia ordinaria, il tutto qualora si arrivi a processo per i presunti reati contestati. Il Presidente della Figc ha così invitato le parti in causa a moderare i toni sottolineando come alcune situazioni potrebbero riguardare anche altre società. Riferimento che sembra diretto alle presunte plusvalenze fittizie che sarebbero state adottate anche da altri club della Serie A: Gravina ha poi criticato Javier Tebas, Presidente della Liga spagnola, per le parole rivolte ad Agnelli invitandolo ad occuparsi delle questioni che riguardano la Liga spagnola (dove peraltro c'è il caso Barcelona, in crisi economica da ormai un decennio).

Il presidente Gravina ha parlato della situazione della Juventus

'Non mi piace il linciaggio di piazza e direi di moderare un po' i toni perchè questi argomenti potrebbero riguardare anche altre società. Nel caso specifico della Juventus, io sono contrario a sanzionare prima che venga svolto un processo'. Queste le dichiarazioni di Gabriele Gravina in occasione del convegno Calcio e Welfare tenutosi a Napoli.

Il presidente della Figc ha così scelto una linea morbida rispondendo anche alle dichiarazioni di Tebas che ha dichiarato come Agnelli abbia falsificato i bilanci della Juventus: 'Non ci interessano le critiche di chi farebbe meglio a guardare in casa propria, anche perché la Federazione Italiana Giuoco Calcio è in contatto con la Uefa, attenderemo gli esiti del processo'.

A tal riguardo notizia recente è che l'Uefa potrebbe rivedere l'accordo firmato ad agosto con la società bianconera dopo le indagini avviate dalla Procura di Torino sul possibile falso in bilancio in cui sarebbe incappato il club.

Le nomine di Ferrero e Scanavino come presidente designato e amministratore delegato della Juventus

Il presidente della Exor John Elkann ha comunque già proceduto ad una rivoluzione dei quadri societari: come noto Andrea Agnelli è stato rimpiazzato da Gianluca Ferrero, mentre il nuovo amministratore delegato in sostituzione di Maurizio Arrivabene è Maurizio Scanavino. Si attende adesso il nome del nuovo vicepresidente, che molti assicurano possa essere quello di Alessandro Del Piero.