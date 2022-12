La Juventus inizia a muoversi sul fronte acquisti. Le indiscrezioni di Calciomercato in casa Juventus non si fermano anche dopo le dimissioni dell'intero Cda. In particolare la dirigenza bianconera sta osservando diversi profili di giovani promettenti che possano diventare dei perni fondamentali per la Vecchia Signora.

Juve, possibile interesse per Carnesecchi

Uno dei giovani del calcio italiano monitorati dalla Juventus è sicuramente Marco Carnesecchi, che dopo l'infortunio alla spalla è ritornato in ottime condizioni e sta offrendo grandi prestazioni con la maglia della Cremonese.

Il talentuoso portiere di proprietà dell'Atalanta ha tanti estimatori, tra cui la Juventus che potrebbero provare ad imbastire una trattativa già in estate. La Dea chiede almeno 20 milioni di euro per l'estremo difensore dell'Under 21 italiana.

La Vecchia Signora deve inoltre guardarsi dall'interesse dell'interesse dell'Inter che in estate potrebbe salutare sia Handanovic che Onana. Infatti, il portiere camerunese sarebbe finito nel mirino del Barcellona come eventuale sostituto di Ter Stegen. Per questo, i nerazzurri potrebbero virare su Carnesecchi per regalare a Inzaghi un portiere giovane ma di grande talento.

Carnesecchi non è l'unico prospetto seguito da Inter e Juventus. Infatti, i due club potrebbero scontrarsi anche su Giorgio Scalvini, centrale difensivo sempre in forza all'Atalanta.

Il club bergamasco chiede almeno 40 milioni di euro per il jolly italiano, finito nel mirino anche del Manchester City di Pep Guardiola.

Juve: vicino il rinnovo di Iling Junior, conferma per Gatti

Rimanendo in ottica giovani, altro obiettivo della Juventus è quello di far crescere e quindi blindare i giovani già presenti all'interno della rosa di Massimiliano Allegri.

Si legge in quest'ottica il rinnovo di Samuel Iling Junior, esterno inglese che quando chiamato in causa ha dimostrato il proprio valore. Il classe 2003 ha il contratto in scadenza nel 2023 e per evitare aste e interesse di alcuni top club europei come il Bayern Monaco, i bianconeri sarebbero vicini al rinnovo contrattuale del giovane calciatore.

Conferma in vista anche per Federico Gatti che in questa prima parte di stagione si è ritagliato un discreto spazio nella difesa bianconera. L'ex centrale del Frosinone ha superato Daniele Rugani nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, con l'ex Empoli che potrebbe esser addirittura ceduto con Sampdoria e Salernitana che sarebbero interessate.

Infine, resta da capire il futuro di Nicolò Rovella, che complice l'ottima prima parte di stagione con il Monza sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei come Manchester City e Real Madrid.