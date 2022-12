Le dimissioni del Cda della Juventus hanno scosso il mondo bianconero. Un atto di responsabilità come dichiarato da John Elkann di recente, che sottolinea l'interesse dei dimissionari nei confronti della società bianconera. Il presidente della Exor ha anche dichiarato che il nuovo Consiglio d'Amministrazione che sarà ufficializzato il 18 gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico e saranno guidate dal nuovo presidente Gianluca Ferrero e dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Il presidente della Exor ha confermato anche Federico Cherubini e Massimiliano Allegri, confidando che la squadra bianconera continua a raccogliere risultati importanti come successo nelle ultime partite prima della pausa mondiale.

Come è noto i bianconeri hanno vinto gli ultimi sei match recuperando punti in classifica, attualmente sono terzi, a -2 dal Milan secondo e a -10 dal Napoli primo. Elkann ha voluto ringraziare suo cugino Andrea per le vittorie della Juventus nei suoi 12 anni di presidenza nella società bianconera. Ha poi lanciato un segnale di fiducia sottolineando come la storia bianconera è fatta di vittorie e l'obiettivo è costruire un futuro straordinario.

Elkann ha confermato Allegri alla guida tecnica della Juventus

'Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere'. Queste le dichiarazioni di John Elkann dopo le dimissioni del Consiglio d'Amministrazione e la nomina del nuovo presidente Gianluca Ferrero e dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Una conferma importante quella di Allegri e di Cherubini, che significa proseguimento del progetto sportivo bianconero. A tal riguardo i due gestiranno anche il mercato di gennaio, tenendo conto che difficilmente ci saranno investimenti importanti se non in prestito o eventualmente dopo le cessioni.

Il mercato della Juventus

Il tecnico Allegri e il direttore sportivo Cherubini lavoreranno al mercato cercando di rinforzare le fasce difensive anche in previsione delle possibili partenze a fine stagione di Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Si valutano diversi giocatori, su tutti Alejandro Grimaldo in scadenza di contratto con il Benfica, e Alejandro Grimaldo, che arriverebbe in prestito gratuito dal Real Madrid fino a giugno. Altro nome che piace per la fascia sinistra difensiva è quello di Rami Bensebaini, come terzino destro invece si valuta anche Pasquale Mazzocchi della Salernitana.