La Juventus negli ultimi giorni è stata al centro delle cronache sportive dopo le dimissioni del Consiglio d'Amministrazione. Intanto John Elkann (presidente di Exor, holding controllante della Juve) ha deciso di indicare per la presidenza della società bianconera in vista del futuro CdA di gennaio Gianluca Ferrero, nominando intanto anche un nuovo amministratore delegato, Maurizio Scanavino.

Queste scelte rappresenterebbero la volontà di fronteggiare un'eventuale battaglia legale per la società bianconera. Pare possibile quindi che la figura di Ferrero possa essere momentanea e solo per il periodo dell'eventuale processo per le presunte plusvalenze fittizie.

Intanto su alcuni quotidiani circolano già i nomi dei possibili futuri sostituti di Gianluca Ferrero. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero essere in lizza anche due volti storici della squadra bianconera, come Michel Platini o Roberto Bettega.

Possibile l'ingaggio come presidente della Juventus di uno fra Bettega e Platini

John Elkann ha recentemente indicato come futuro presidente della società bianconera a Gianluca Ferrero, il quale dovrebbe entrare in carica nel Cda di gennaio. Secondo le indiscrezioni di diversi giornali, però, egli potrebbe rimanere per poco tempo alla guida della Juventus. Sarebbe infatti una scelta fatta per fronteggiare l'eventuale processo che potrebbe riguardare la società bianconera.

Nel medio periodo poi, la società bianconera potrebbe scegliere un nuovo presidente, più legato al mondo del calcio e con un passato alla Juventus. In tal senso nelle ultime ore circolano i nomi di Michel Platini e di Roberto Bettega, entrambi ex calciatori bianconeri negli anni '80.

Su alcuni media si è parlato anche del possibile ingaggio di Alessandro Del Piero come vicepresidente: in tal senso sarà decisivo il Consiglio d'Amministrazione del 18 gennaio.

Intanto il 27 dicembre è attesa l'approvazione del bilancio societario al 30 giugno 2022.

Allegri confermato in panchina

Il presidente della Exor John Elkann, intanto, ha voluto confermare anche Massimiliano Allegri in panchina e Federico Cherubini come "uomo mercato". La gestione sportiva rimarrà la stessa, anzi l'attuale tecnico della Juventus avrà, nei fatti, un ruolo di maggiore rilevanza anche per quanto riguarda il calciomercato, in vista delle trattative in entrata e in uscita a gennaio.