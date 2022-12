L'Inter ha le idee chiare per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.it si potrebbe infatti assistere ad un'accelerazione per il colpo targato Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach già per la sessione invernale.

I dirigenti meneghini, inoltre, starebbero pensando di trovare un accordo per Roberto Pereyra dell'Udinese. La trattativa che scalderebbe, invece, il cuore dell'allenatore sarebbe quella relativa a Luis Alberto, in rotta da tempo con la Lazio di Maurizio Sarri.

Si potrebbe chiudere per Marcus Thuram

La società presieduta dagli Zhang avrebbe intenzione di battere la concorrenza del Bayern Monaco e chiudere definitivamente l'operazione Marcus Thuram. La strategia sarebbe quella di offrire al Borussia una cifra sui 12 milioni di euro. L'intenzione è quella dunque di pagare il cartellino nonostante il ragazzo abbia il contratto in scadenza nel 2023. I nerazzurri lo vorrebbero subito per avere una rosa competitiva visti i limiti fisici evidenziati da Joaquin Correa e Romelu Lukaku.

Il nuovo obiettivo per il centrocampo è Pereyra

Marotta e Piero Ausilio sarebbero intenzionati ad accelerare per un colpo a parametro zero. Si tratta di Pereyra dell'Udinese che non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con i friulani.

La sua polivalenza dal punto di vista tattico sarebbe una caratteristica che avrebbe già convinto Inzaghi, che potrebbe utilizzarlo come esterno o mezzala. Si tratterebbe di un'operazione low cost che verrebbe perfezionata in estate in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini.

Nuovo asse di mercato tra Inter e Lazio

L'Inter non avrebbe mollato il sogno Luis Alberto per gennaio.

Il calciatore non sarebbe centrale nei piani di Maurizio Sarri che non è riuscito ad integrarlo alla perfezione nel suo 4-3-3. Il fantasista potrebbe accettare la destinazione milanese in quanto ritroverebbe Simone Inzaghi ed il 3-5-2 più congeniale alle sue corde. I dirigenti meneghini potrebbero intavolare una trattativa a gennaio che riguarderebbe anche Sebastiano Esposito.

L'attaccante piace molto alla dirigenza presieduta da Claudio Lotito, che vorrebbe regalare a Maurizio Sarri un vice di Ciro Immobile.

Esposito e Luis Alberto avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma si potrebbe intavolare un prestito con diritto di riscatto per entrambi per accelerare le trattative e soprattutto soddisfare le esigenze dei calciatori che non farebbero parte dei progetti tecnici delle rispettive squadre. I due club detengono ottimi rapporti dopo i passaggi nelle ultime stagioni di calciatori come Joaquin Correa e Francesco Acerbi.