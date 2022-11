L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. I nerazzurri devono sistemare alcune questioni in uscita e potrebbero approfittarne per cercare qualche occasione di mercato al fine di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei nomi sondati dal club meneghino sarebbe quello di Luis Alberto, centrocampista spagnolo sempre più ai margini della Lazio. Il giocatore non ha giocato moltissimo, con Maurizio Sarri che spesso lo ha relegato in panchina in questa prima parte della stagione, e proprio per questo potrebbe chiedere la cessione.

Anche il Napoli si sta muovendo sul mercato in vista di gennaio. Gli azzurri sta approfittando dell'ottima stagione disputata fino ad ora programmando anche il futuro e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su due talenti dell'Udinese. Si tratta di Samardzic e Pafundi, con quest'ultimo convocato dall'Italia nonostante la giovanissima età, essendo un classe 2006.

Inter su Luis Alberto

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione invernale di calciomercato è quello di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo è scontento per lo scarso utilizzo avuto in questa prima parte della stagione e sarebbe pronto a chiedere la cessione alla Lazio. Sono state 10 finora le sue presenze raccolte in questo campionato, con tre reti messe a segno e un assist all'attivo, nonostante la gran parte delle volte sia entrato dalla panchina.

Il futuro del classe 1992 potrebbe essere ancora in Italia, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter. I nerazzurri starebbero pensando a lui per alzare il tasso tecnico del reparto e avere un'altra alternativa di lusso ai vari Barella, Brozovic e Calhanoglu, ma non è escluso anche un impiego da seconda punta, come accadeva ai tempi di Inzaghi alla Lazio, quando in alcune circostanze Luis Alberto veniva schierato a supporto di Immobile.

L'Inter potrebbe giocarsi due carte importanti per intavolare uno scambio alla pari senza alcuno esborso economi. I nomi che potrebbero essere messi sul tavolo sono quello di Sebastiano Esposito, che tornerà dal prestito all'Anderlecht, o Robin Gosens, anche lui in cerca di più spazio.

L'interesse del Napoli per i talenti dell'Udinese

Il Napoli guarda al futuro, visto che difficilmente farà modifiche importanti alla rosa a gennaio, dato che sta dominando il campionato italiano e si è qualificato in scioltezza agli ottavi di Champions League. Gli azzurri potrebbero muoversi in prospettiva e per questo avrebbero messo gli occhi su due talenti dell'Udinese, Samardzic e Pafundi. Il primo, classe 2002, gioca già regolarmente in prima squadra e ha segnato tre reti in tredici presenze di campionato, mentre il secondo (classe 2006) ancora non è stato promosso in pianta stabile agli ordini di Sottil ma ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale Italiana qualche giorno fa. Nell'affare potrebbe essere inserito il cartellino di Diego Demme e un conguaglio tra i 20 e i 25 milioni di euro più bonus per arrivare l'accordo.