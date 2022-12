La Juventus negli ultimi giorni ha dovuto affrontare le dimissioni del Consiglio d'Amministrazione, una decisione che ha suscitato diverse discussioni sui media, con l'intervento di diversi opinionisti e giornalisti

A tal riguardo nelle scorse ore ha parlato anche Luigi Moncalvo, il quale ha dichiarato che John Elkann ha voluto lasciare la propria impronta, nominando come presidente Gianluca Ferrero e come amministratore delegato Maurizio Scanavino. Secondo il giornalista il presidente Exor avrebbe deciso per le dimissioni del Consiglio d'Amministrazione per dimostrare pubblicamente di voler mandar via chi ha commesso eventuali reati in merito alle possibile plusvalenze fittizie.

Commentando le voci su Massimiliano Allegri Moncalvo ha aggiunto che il motivo per cui se ne andò dalla Juventus nel 2019 fu proprio perché voleva un ruolo "alla Ferguson", ossia un ruolo che sostanzialmente ha adesso, a fianco di Federico Cherubini.

Secondo lui inoltre sarebbe difficile un ritorno in bianconero di Alessandro Del Piero: sia perché Allegri non vuole altri dirigenti sopra di lui, sia perché la proprietà non vorrebbe pagare altri stipendi oltre a quelli che già sostiene.

Moncalvo ha parlato del possibile ritorno di Del Piero

'Ricordiamoci che Massimiliano Allegri andò via perché quasi esigeva un ruolo alla Ferguson, avendo dimostrato cosa sa fare sul campo a quel punto della sua carriera sentiva il bisogno anche di una scrivania, con un ruolo di general manager.

Adesso potrebbe avere quel ruolo', sono queste le dichiarazioni di Luigi Moncalvo in una recente intervista a Tv Play di Calciomercato.it.

Il giornalista sportivo ha parlato anche del possibile ritorno di Del Piero da presidente: 'Non credo, la proprietà non vuole altri stipendi, Ferrero è un commercialista che prende già importanti stipendi nel gruppo.

La Juve non vuole spendere'.

Poi Moncalvo ha aggiunto: 'Allegri non accetterebbe di avere Del Piero sopra di lui'.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus sarà nominato il 18 gennaio

Intanto il 27 dicembre è attesa l'approvazione del bilancio societario al 30 giugno, prima del Consiglio d'Amministrazione previsto per il 18 gennaio. Una data in cui si decideranno i nomi dei nuovi consiglieri, oltre probabilmente alla figura che dovrebbe sostituire Pavel Nedved come vicepresidente della società bianconera.