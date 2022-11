Una notizia clamorosa ha scosso il mondo Juventus nelle ultime ore. Il presidente Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved si sono dimessi dopo un Consiglio di Amministrazione straordinario, con la proprietà che ha nominato come nuovo presidente un membro della Exor, Gianluca Ferrero. Una decisione sorprendente anche in considerazione dell'incontro recente all'Allianz Stadium fra l'oramai ex presidente Agnelli, il presidente della Figc Gravina e quello della Lega Pro Ghirelli in tema seconde squadre. Proprio subito dopo la notizia delle dimissioni di gran parte della dirigenza bianconera il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe cenato proprio Agnelli e Nedved.

Di certo la decisione di ingaggiare il toscano nel 2021 fu proprio dell'oramai ex presidente della società bianconera, proprio per questo potrebbe esserci un clamoroso addio di Massimiliano Allegri già prima della ripresa della stagione prevista a gennaio. A rivelarlo è stato Luca Momblano in una recente diretta su Juventibus. Il giornalista sportivo ha sottolineato che bisognerà valutare la situazione del tecnico in queste settimane. A smentire però il possibile addio di Allegri è stata la Gazzetta dello Sport, che ha parlato di un ruolo importante per il toscano a fianco di Federico Cherubini anche in previsione del mercato di gennaio, in cui difficilmente la società bianconera farà grandi investimenti.

Si parla infatti di un mercato in cui potrebbero esserci acquisti in prestito o a prezzo vantaggioso.

Le dimissioni di Agnelli potrebbero agevolare l'addio di Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Luca Momblano, le dimissioni di Agnelli e Nedved potrebbero agevolare l'addio di Allegri. Il tecnico toscano fu ingaggiato nel 2021 dall'oramai ex presidente e non sono da scartare possibilità di un esonero o delle dimissioni del tecnico.

Tale indiscrezioni di mercato del giornalista sportivo non trovano conferme alla Gazzetta dello Sport, che invece parla di una cena fra Allegri e Cherubini in cui si sarebbe parlato anche di un ruolo come responsabile dell'area sportiva per Massimiliano Allegri, affiancato evidentemente dall'attuale direttore sportivo Federico Cherubini.

Non ci si attendono grandi acquisti, a tal riguardo si parla soprattutto di arrivi in prestito a gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare in prestito gratuito Alvaro Odriozola, da valutare anche il possibile arrivo di un terzino sinistro, piace Alejandro Grimaldo, che alla lunga potrebbe sostituire Alex Sandro per il quale si valuta la cessione già a gennaio e che è in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda invece il ruolo di centrale difensivo piace Evan N'Dicka, che è in scadenza di contratto a giugno.