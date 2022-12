La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato a gennaio anche in previsione del Calciomercato estivo. Il futuro professionale dei giocatori in scadenza sarà decisivo evidentemente per le trattative che potrebbero definirsi a luglio. Hanno il contratto fino a giugno Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Diversa è la situazione di Bonucci, Danilo e Szczesny, che invece hanno il contratto fino a giugno 2024. Se per i due difensori la conferma è scontata difficile invece la permanenza del portiere anche perché è uno dei giocatori che più guadagna della società bianconera oltre al fatto che piace a diverse società inglesi.

La Juventus potrebbe considerare una sua cessione per circa 20 milioni di euro anche perché avrebbe già deciso il suo sostituto. Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile arrivo di uno fra Vicario e Carnesecchi. Di recente la stampa tedesca parla di una possibile offerta della società bianconera per il nazionale croato Livakovic, decisivo per la rappresentativa del suo Paese nella qualificazione alle semifinali del mondiale. Il classe 1995 è in scadenza di contratto a giugno 2024, proprio per questo la società bianconera starebbe valutando la possibilità di fare un'offerta per il giocatore di circa 10 milioni di euro. Si tratta di una certezza oltre al fatto che rispetto a Szczesny si accontenterebbe di un ingaggio di circa 3-4 milioni di euro a stagione.

Ha anche il vantaggio di avere il passaporto comunitario.

La Juve potrebbe sostituire Szczesny con il giocatore Livakovic

La rappresentativa guidata dal centrocampista Modric sfiderà in semifinale di Coppa del Mondo l'Argentina di Messi. Il portiere è stato grande protagonista contribuendo alla qualificazione della Croazia in semifinale, che ha sconfitto ai quarti di finale il Brasile. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024 e potrebbe essere acquistato per circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juve

La Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio. Potrebbe arrivare un'alternativa a Cuadrado, un giocatore che può giocare su entrambi le fasce difensive ma anche a centrocampo nel 3-5-2. A tal riguardo potrebbe arrivare uno fra Alvaro Odriozola e Fresneda, per giugno piace Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a fine stagione.