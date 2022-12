La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e Calciomercato. A gennaio la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare il settore difensivo acquistando un'alternativa a Juan Cuadrado, fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero Ivan Fresneda del Valladoid e Alvaro Odriozola del Real Madrid. Si valutano però anche delle cessioni, a tal riguardo potrebbero partire Daniele Rugani e Weston McKennie. Per il centrale toscano si parla di un possibile trasferimento alla Salernitana, il centrocampista americano piacerebbe al Borussia Dortmund.

Negli ultimi giorni si parla anche di un possibile malumore per Dusan Vlahovic, per motivi fisici (la pubalgia) ma anche per un inizio di stagione difficile alla Juventus in cui non è riuscito ad incidere come ci aspettava oltre al fatto che ha ricevuto molte critiche da parte di diversi sostenitori bianconeri. Una situazione che potrebbe agevolare una sua eventuale partenza, se non a gennaio, nel calciomercato estivo. A tal riguardo secondo il Corriere di Torino l'agente sportivo starebbe lavorando sul mercato per valutare offerte per il suo assistito. Fra le società che seguono il giocatore ci sarebbero il Manchester United, l'Arsenal e il Chelsea, ma anche Paris Saint Germain e Bayern Monaco.

La Juventus non vorrebbe cederlo considerando l'investimento fatto a gennaio 2022 per il giocatore di circa 75 milioni di euro. Se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni di euro la società bianconera potrebbe valutarla lasciando partire il giocatore.

Il giocatore Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus

L'agente sportivo di Dusan Vlahovic Ristic starebbe valutando il mercato per il suo assistito.

Il giocatore non sarebbe felice dopo una prima parte di stagione che è stato condizionato da un problema di pubalgia. Non gradirebbe neanche la gestione decisa per lui dal tecnico Massimiliano Allegri e questo potrebbe agevolare la sua partenza, soprattutto nell'eventualità in cui il tecnico dovesse essere confermato a fine stagione.

Difficile pensare che Vlahovic lasci la società bianconera a gennaio, una sua cessione eventuale potrebbe concretizzarsi a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche gli acquisti che potrebbe definire nel calciomercato estivo. Potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero, a tal riguardo si parla del possibile arrivo a giugno di Alejandro Grimaldo come sostituto di Alex Sandro, in scadenza di contratto a fine stagione. Piace molto Youri Tielemans per il centrocampo, il nazionale belga è seguito da diverse società inglesi.