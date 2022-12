La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, in particolar modo per Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, diventati i due dirigenti di riferimento della parte sportiva. A tal riguardo si parla molto del possibile arrivo di un terzino che possa fare da alternativa a Juan Cuadrado, uno dei giocatori più impiegati da Massimiliano Allegri nella prima parte di stagione. Si valutano però anche le cessioni con due giocatori che rischiano la partenza per diversi motivi, il primo perché non considerato utile, il secondo perché potrebbe essere utile per monetizzare.

Parliamo di Daniele Rugani e Weston McKennie, a questi potrebbe aggiungersi anche Adrien Rabiot, non perché non sia importante ma per il contratto in scadenza a giugno. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto anche perché il francese vorrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione. In una situazione economica non facile e con un'inchiesta su presunto falso in bilancio che potrebbe partire sembrerebbe difficile che la Juventus offra un ingaggio del genere al francese, che piace a diverse società inglesi. Su tutte il Newcastle, che in lotta per i primi posti del campionato inglese e non avrebbe problemi ad accontentare il francese. La Juventus potrebbe lasciarlo partire per circa 10 milioni di euro andando anche ad alleggerire per la seconda parte di stagione il monte ingaggi.

Il giocatore Rabiot potrebbe trasferirsi al Newcastle a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire durante il mercato di gennaio il centrocampista Adrien Rabiot. Ci sarebbe il Newcastle sul giocatore, la società inglese sarebbe pronta ad accontentarlo con un ingaggio da circa 10 milioni di euro.

Gli inglesi hanno investito molto negli ultimi mesi ed attualmente sono in lotta per uno dei primi quattro posti del campionato inglese che significherebbe qualificazione alla Champions League. La Juventus monetizzerebbe circa 10 milioni di euro dal cartellino ed andrebbe a risparmiare anche 5 milioni di euro lordi sul monte ingaggi per la seconda parte di stagione.

Se dovesse partire la Juventus potrebbe investire su un altro centrocampista, soprattutto se si dovesse concretizzare anche la cessione di Weston McKennie, che la società bianconera valuta circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche in previsione della possibile partenza a giugno di Alex Sandro. Come è noto il brasiliano è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare un suo sostituto. A tal riguardo piace Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica. Per quanto riguarda invece il centrocampo piacciono N'Golo Kanté e Youri Tielemans.