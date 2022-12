In vista del Calciomercato invernale 2023 la Juventus sarebbe alla ricerca soprattutto di un rinforzo in difesa, considerando che Juan Cuadrado è stato uno degli elementi più impiegati da Allegri nella prima parte di stagione e in alcune occasioni avrà bisogno di rifiatare. Potrebbe quindi arrivare un terzino che possa eventualmente giocare anche in un centrocampo a cinque e utilizzabile su entrambe le fasce.

Sull'argomento è stato intervistato recentemente Paolo Bargiggia, il giornalista sportivo ha sottolineato che la Juventus vuole raggiungere la Champions League e che nel mercato invernale dovrebbe ingaggiare solo un terzino.

In particolare la società bianconera potrebbe acquistare il giocatore dell'Atalanta Joakim Maehle, terzino che può giocare su entrambe le fasce difensive. Da valutare sarebbe anche il possibile ritorno anticipato (dal prestito al Bologna) di Andrea Cambiaso, che come il danese può giocare terzino, ma anche da centrocampista laterale nel 3-5-2. Tale modulo è stato utilizzato da Allegri soprattutto negli ultimi match prima della pausa del mondiale, dando una certa affidabilità dal punto di vista equilibrio valorizzando le caratteristiche tecniche e fisiche di giocatori come Bremer e Kostic.

Paolo Bargiggia ha parla del possibile arrivo di un terzino alla Juventus a gennaio

'Non penso che il mercato sarà congelato a gennaio.

Avrebbero già fatto poco prima di questo terremoto, ma il poco credo che proveranno a farlo anche adesso a gennaio', sono state queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia a Juventusnews24.com.

La situazione giudiziaria che sta coinvolgendo la Juventus, secondo il giornalista, non condizionerà le trattative di mercato della società bianconera.

A tal riguardo infatti ha aggiunto: 'In società c'è il timore di non centrare la Champions League, quindi secondo me sarà fatto quel poco che avevano preventivato. Come Maehle dall’Atalanta o il possibile ritorno di Cambiaso'.

Alla Juventus potrebbe arrivare uno fra Maehle e Cambiaso a gennaio

Il laterale danese Maehle ha una valutazione di mercato di circa 16 milioni di euro ed eventualmente arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta.

Riguardo invece ad Andrea Cambiaso, il giocatore italiano potrebbe ritornare eventualmente in anticipo in bianconero dal prestito al Bologna, dove è stato spesso impiegato da titolare nella prima parte della stagione.