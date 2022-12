La Juventus è attesa da settimane impegnative in cui dovrà definire il mercato da portare avanti a gennaio. Tante le trattative di mercato che potrebbero riguardare la società bianconera, su tutte le possibili cessioni di Mckennie e Rugani ma anche quella eventuale di Rabiot se dovesse arrivare un'offerta importante. A parlare di mercato e non solo di recente è stato Graziano Campi. Intervistato da juventusnews24.com, il giornalista sportivo ha sottolineato come a sua detta Rabiot, McKennie e Zakaria al momento siano sospesi e che due partiranno e uno resterà come alternativa ai giocatori di esperienza.

Secondo il giornalista sportivo invece Arthur Melo credo andrà via. In merito invece alle trattative di mercato che potrebbero definirsi a gennaio secondo Campi potrebbe arrivare un centrale di difesa. Il motivo per cui la Juventus potrebbe acquistare un centrale e non un terzino come alternativa a Cuadrado è perché Danilo può giocare in tutti i ruoli della difesa e potrebbe essere utile più un centrale nel caso in cui la Juventus giochi con il 3-5-2. Per Campi potrebbe essere questa proprio l'idea di gioco che utilizzerà la Juventus soprattutto nella seconda parte di stagione anche perché ha dimostrato di garantire equilibrio.

Molto dipenderà dallo stato di forma di giocatori come Di Maria, Pogba e Chiesa, se dovesse essere ottimale è probabile che Allegri possa affidarsi anche ad un 4-3-3.

In merito invece alla vicenda giudiziaria che riguarda la Juventus dopo le indagini della Procura di Torino, Campi ha dichiarato che la società bianconera non rischia dal punto di vista sportivo.

La Juventus non rischia dal punto di vista sportivo

'Dal punto di vista sportivo, al di là delle previsioni catastrofiche che si leggono in giro, già per il discorso delle plusvalenze è venuto meno qualsiasi tipo di rischio per la Juventus.

Per quanto riguarda invece gli stipendi la discussione riguarda l'utilizzo di certe scritture contabili. La documentazione però non è stata utilizzata per alterare l'iscrizione al campionato'. Parole importanti quelle di Graziano Campi, che conferma che attualmente non ci sono rischi per una possibile retrocessione per la Juventus.

Il motivo è che l'eventuale alterazione dei documenti non è servita per iscriversi al campionato anche perché la società bianconera mesi prima aveva fatto aumenti di capitale per 700 milioni di euro.

La gestione Allegri rimarrà la stessa anche con l'addio di Agnelli

Il giornalista Campi ha parlato anche dell'eventualità di un cambio di ruolo per Allegri con le dimissioni di Agnelli e l'arrivo del nuovo presidente designato Gianluca Ferrero e dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino. A tal riguardo ha dichiarato: 'Allegri già gestiva e continuerà a gestire l’area sportiva, mentre si cercherà una figura che possa rimpiazzare Nedved in quelle che sono le pubbliche relazioni'. Potrebbe servire Del Piero anche se potrebbe arrivare un direttore sportivo che sappia rapportarsi allo spogliatoio e alla società.